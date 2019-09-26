Мужчина два года лечил рак молитвами и вернулся к врачам с осложнением

Житель Кузбасса, отказавшийся от помощи онкологов, вернулся к ним через два года с гигантской опухолью.

Информация о пациенте, который решил избавиться от рака губы с помощью молитв, а также его фото, опубликованы в официальном аккаунте областного онкодиспансера в Instagram. Мужчина с первой стадией болезни (размер злокачественного новообразования тогда не превышал одного сантиметра) два года назад не послушал врачей, которые предлагали ему сделать операцию и лучевую терапию. Вместо этого он отправился в тайгу и предпочел лечиться молитвами, надеясь, что опухоль рассосется.

Но чуда не произошло. Пациента, попросившего специалистов кемеровского диспансера о помощи, прооперировали в отделении опухолей головы и шеи. По словам врача-онколога Вячеслава Иванова, объем вмешательства был бы минимальным, согласись мужчина на операцию вовремя.

Теперь больному предстоит лучевая терапия. От ее эффекта будет зависеть дальнейшее выздоровление. Но делать какие-либо прогнозы медики пока не спешат: пациент принимает пищу через зонд, и его социальная адаптация остается под вопросом.