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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ингушские спортсмены получили "путевку" на чемпионат мира по каратэ

Текст: Алена Ларина (Магас)
Спортсмены из Ингушетии получили право участвовать в первом в истории чемпионате мира по всестилевому каратэ, который состоится в конце ноября в Москве.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

"Путевку" на мировые состязания Мовсар Хамхоев и Магомед Плиев получили благодаря своим высоким результатам, полученным на XII открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств, состоявшихся в поселке Витязево под Анапой.

В турнире по всестилевому каратэ участвовали спортсмены из 57 регионов России. Мовсар Хамхоев выступал в весе 42 килограмма, Магомед Плиев - 60 килограмм, они завоевали серебряные медали и поедут на чемпиона мира. Также отличился еще один спортсмен из Ингушетии Магомед Цечоев, как Хамхоев и Плиев, он также воспитанник ингушского спортивного клуба "Вайнах", который занял третье место в весе до 51 килограмма.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Как известно, в Ингушетии сильна и борцовская школа. Пока спортсмены из клуба "Вайнах" завоевывали медали на юношеских играх под Анапой, воспитанники школы борьбы из Карабулака Беслан Кациев и Ислам Аушев побеждали на международном турнире по дзюдо в Донецкой Народной Республике.

Беслан Кациев после пяти беспроигрышных схваток стал победителем турнира в весовой категории до 60 кг. А Ислам Аушев, выступавший в категории до 66 кг, занял второе место.

Спорт Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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