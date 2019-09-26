Ингушские спортсмены получили "путевку" на чемпионат мира по каратэ

Спортсмены из Ингушетии получили право участвовать в первом в истории чемпионате мира по всестилевому каратэ, который состоится в конце ноября в Москве.

"Путевку" на мировые состязания Мовсар Хамхоев и Магомед Плиев получили благодаря своим высоким результатам, полученным на XII открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств, состоявшихся в поселке Витязево под Анапой.

В турнире по всестилевому каратэ участвовали спортсмены из 57 регионов России. Мовсар Хамхоев выступал в весе 42 килограмма, Магомед Плиев - 60 килограмм, они завоевали серебряные медали и поедут на чемпиона мира. Также отличился еще один спортсмен из Ингушетии Магомед Цечоев, как Хамхоев и Плиев, он также воспитанник ингушского спортивного клуба "Вайнах", который занял третье место в весе до 51 килограмма.

Как известно, в Ингушетии сильна и борцовская школа. Пока спортсмены из клуба "Вайнах" завоевывали медали на юношеских играх под Анапой, воспитанники школы борьбы из Карабулака Беслан Кациев и Ислам Аушев побеждали на международном турнире по дзюдо в Донецкой Народной Республике.

Беслан Кациев после пяти беспроигрышных схваток стал победителем турнира в весовой категории до 60 кг. А Ислам Аушев, выступавший в категории до 66 кг, занял второе место.