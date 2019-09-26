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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Парк для ветра в Кочубеевской

Крупнейшую в России ВЭС возведут на Ставрополье
Текст: Алексей Смирнов
Российская газета - Спецвыпуск № 217(7975)
Современные объекты ветрогенерации в Адыгее, Ростовской области и на Ставрополье совокупной мощностью 1000 мегаватт планируется ввести в ближайшие четыре года.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru

Заметной новостью сентября стало известие о выданном разрешении на строительство Кочубеевской ВЭС в одноименном районе Ставропольского края. Парк ветрогенераторов общей мощностью 210 МВт разместится на территории 725 187 квадратных метров и станет крупнейшим на этот день в России.

Напомним, что развитие ветроэнергетики и локализацию производства необходимого для этого оборудования российские компании ведут на условиях технологического партнерства с европейцами. В частности, с голландской фирмой Lagerwey росатомовская компания "НоваВинд" создала в ноябре 2017 года совместное предприятие Red Wind B.V. - оно отвечает за маркетинг, продажи и поставки ветроустановок "под ключ".

В феврале 2019 года Минпромторг России, "НоваВинд" и Red Wind B.V. подписали специальный инвестиционный контракт на развертывание в Волгодонске на базе "Атоммаша" промышленного производства и сборки ключевых узлов ветроустановок. Как было сообщено по горячим следам, серийная мощность производства составит до 96 комплектов в год. Объем инвестиций в производство - 955 млн рублей.

Комментируя новость о Кочубеевской ВЭС, заместитель гендиректора "НоваВинд" Андрей Нестерук отметил, что общая мощность планируемых к сооружению ветроэлектростанций в Ставропольском крае - 400 МВт. А разрешение на строительство означает, что проектная документация соответствует всем необходимым требованиям и Градостроительному кодексу РФ.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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