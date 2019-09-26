Сенатором от КЧР переизбран Ахмат Салпагаров

Действующий сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров снова избран на этот пост. Решение было принято на втором по счету заседании нового парламента республики.

Кандидатура Салпагарова в Совет Федерации Федерального Собрания РФ была представлена партией "Единая Россия", и депутаты поддержали ее большинством голосов.

- Ахмат Анзорович достойно трудился и в парламенте республики, а затем в Совете Федерации. Проявил себя как настоящий патриот, человек, душой болеющий за развитие региона. Благодаря его эффективной работе было существенно увеличено количество федеральных программ, в которых сегодня участвует республика, - прокомментировал решение парламентариев глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В свою очередь переизбранный сенатор поблагодарил коллег за поддержку и оказанное ему доверие.

- Это огромная ответственность, я это прекрасно понимаю. Хочу заверить руководство республики и вас, уважаемые депутаты, что приложу все усилия и знания, чтобы достойно представлять интересы Карачаево-Черкесской республики в Совете Федерации, - обратился к присутствующим Ахмат Салпагаров.

Он стал депутатом Народного Собрания КЧР в 2014 году, исполняя депутатские функции на непостоянной основе до избрания в июне следующего года на пост сенатора от региона. За него проголосовали 45 депутатов из 50. В Совете Федерации Салпагаров работал в составе комитета по бюджету и финансовым рынкам. Был награжден почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

На заседании также была определена новая структура регионального парламента и принят ряд других значимых кадровых решений, в том числе депутаты избрали первого заместителя председателя регионального законодательного органа. Большинство из них проголосовало за назначение на эту должность Дагира Смакуева, кандидатуру которого предложил председатель парламента КЧР Александр Иванов. Вице-спикер заверил коллег, что постарается оправдать оказанное ему доверие, и озвучил главный приоритет в совместной работе.

- Мы прекрасно понимаем, что перед всеми ветвями власти стоит одна задача - повышение уровня жизни людей, жителей Карачаево-Черкесии, - отметил Дагир Смакуев.

Также на заседании были определены два вице-спикера парламента, которые будут работать на общественных началах. Это Альбина Асланукова и Мусса Экзеков. Был сформирован состав десяти парламентских комитетов - по числу национальных проектов, в которых сегодня участвует республика, и избраны председатели комитетов Народного Собрания КЧР.