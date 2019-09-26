В Черкесске отремонтируют более десяти километров автодорог

В будущем году в столице Карачаево-Черкесии отремонтируют 15 участков автомобильных дорог общей протяженностью более десяти километров. Работы будут проведены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На двух участках, которые должны привести в порядок уже будущей весной - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: на площади Кирова и улице Горького - побывал мэр Черкесска Руслан Тамбиев. Вместе со своими заместителями он осмотрел дороги и прилегающую к ним территорию.

Был обсужден перечень необходимых работ. Это не только приведение в порядок самих дорог, но и тротуаров, пешеходных переходов, обустройство парковочных мест и реставрация фасадов близлежащих домов. Мэр города поручил подготовить список необходимых мероприятий и детально проработать механизм их реализации.

- В результате эти улицы должны стать не только краше, но более комфортными и удобными для горожан и гостей столицы республики, - отмети Руслан Тамбиев. Кроме площади Кирова и улицы Горького в следующем году ремонт будет произведен еще на 11 улицах. Это Балахонова, Киевская, Первомайская (до Октябрьской), Некрасова, Лободина (от Ленина до Парковой), Харуна Богатырева, Подгорная, Фабричная (от Ставропольской до Ленина), Крупская, Зеленая и переулок Средний.

А в этом году в Черкесске на бюджетные средства приводятся в порядок более девяти километров автомагистралей или 12 участков. Работы почти завершены, их качество недавно проверили специалисты федеральной организации "Росдортехнология". По их оценке, отремонтированное дорожное полотно соответствует ГОСТам и нормативам.

В течение ближайших пяти лет власти республиканской столицы намерены привести в порядок практически все автодороги города.