В Ингушетии переобучат около 600 человек предпенсионного возраста

В Ингушетии ежегодно планируется переобучать около 100 жителей республики предпенсионного возраста.

Средства на это выделяются региону в рамках национального проекта "Демография", который нацелен на повышение квалификации и востребованности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. Ведь ни для кого не секрет, что некоторые работодатели не хотят принимать людей этой категории, "забывая", что и знаний, и опыта у них зачастую больше, чем у молодежи.

Первые выпускники нового проекта в Ингушетии получили документ об окончании курсов в столице республики. В церемонии участвовали министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он рассказал присутствующим, что до 2025 года таким образом обучение пройдут около 600 жителей региона, и что появлению такой возможности в органах власти республики придается большое значение.

- Были скептики, считавшие, что мало кто из пожилых людей захочет учиться. Но удалось сломать сложившийся стереотип, что в зрелом возрасте учеба непочетна, - считает руководитель Ингушетии.

- На своем личном примере вы показали, что учиться никогда не поздно, - подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, обращаясь к выпускникам курсов.