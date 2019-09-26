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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ингушетии переобучат около 600 человек предпенсионного возраста

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии ежегодно планируется переобучать около 100 жителей республики предпенсионного возраста.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

Средства на это выделяются региону в рамках национального проекта "Демография", который нацелен на повышение квалификации и востребованности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. Ведь ни для кого не секрет, что некоторые работодатели не хотят принимать людей этой категории, "забывая", что и знаний, и опыта у них зачастую больше, чем у молодежи.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
В Ингушетии министров выберут по конкурсу

Первые выпускники нового проекта в Ингушетии получили документ об окончании курсов в столице республики. В церемонии участвовали министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он рассказал присутствующим, что до 2025 года таким образом обучение пройдут около 600 жителей региона, и что появлению такой возможности в органах власти республики придается большое значение.

- Были скептики, считавшие, что мало кто из пожилых людей захочет учиться. Но удалось сломать сложившийся стереотип, что в зрелом возрасте учеба непочетна, - считает руководитель Ингушетии.

- На своем личном примере вы показали, что учиться никогда не поздно, - подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, обращаясь к выпускникам курсов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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