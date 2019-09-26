Директор ДК на Новгородчине ответит за гибель ребенка в септике

В районном суде Новгородской области допросили свидетелей по делу директора Волотовского межпоселенческого социально-культурного комплекса. Ее обвиняют в халатности, из-за которой погиб восьмилетний мальчик, сообщает СК по Новгородской области.

Трагедия произошла в начале нынешнего года в поселке Волот. Мальчик, возвращаясь из школы домой, решил сократить путь и пошел по тропинке за домом культуры. Там он провалился в септик, который был прикрыт тонким листом. Ребенок утонул.

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Новгородской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ - халатность. Следствие уверено, что директор дома культуры не выполнила возложенные на нее обязательства по безопасному содержанию канализации. Из-за этого и погиб ребенок.

Женщина свою вину признала. Собственную позицию в судебном заседании высказало и обвинение. Теперь должны вынести приговор.