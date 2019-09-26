Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Владимир Кузьмин 
14:03 26.09.2019

Кабмин выделит 1,5 миллиарда рублей регионам на строительство жилья

Кабинет министров выделяет помощь ряду регионов на строительство жилья и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Средства распределят между Новгородской, Курской, Липецкой областями, Камчатским краем и Карачаево-Черкессией.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

"1,5 миллиарда рублей. Это строительство домов, в том числе для многодетных семей, для обеспечения ввода в эксплуатацию новых объектов ЖКХ", - пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Ряд субсидий правительство предусмотрело для Дальнего Востока. Так, около одного миллиарда рублей получит бюджет Еврейской автономной области, чтобы сбалансировать свой бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимиру Путину доложили о готовности страны к отопительному сезону

Дополнительную финансовую поддержку для центров экономического роста получат Бурятия, Забайкальский край и Амурская область. "В течение 2019-2020 годов дополнительно выделим более 1 миллиарда рублей. Деньги также пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры", - подчеркнул глава кабинета министров.

За счет этих средств в Республике Бурятия будет проведен капитальный ремонт колледжа, техникума, девяти школ, школьного стадиона, трех домов культуры, обустроен детский автогородок, создан центр ядерной медицины, в Забайкальском крае организуют водоснабжение в двух селах и построят библиотеку, в Амурской области запланированы реконструкция отделения анестезиологии Амурской областной клинической больницы и закупка для нее медицинского оборудования.

Еще около 300 миллионов рублей правительство направит на повышение информированности населения о возможности учебы и работы на Дальнем Востоке, а также на организацию программы оздоровления детей в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Благовещенске.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
24.09.2019

Путин призвал ЦБ следить за переходом застройщиков на эскроу-счета

Путин призвал ЦБ следить за переходом застройщиков на эскроу-счета

Центробанк должен следить за ситуацией, связанной с переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что региональным властям необходимо подключаться к вопросу кредитования застройщиков

ЖКХ
22.09.2019

Банковские комиссии будут включать в тарифы ЖКХ еще год

Банковские комиссии будут включать в тарифы ЖКХ еще год

Поставщики ресурсов не смогут включать затраты на уплату комиссий банкам за перевод платежей граждан в тарифы ЖКХ. Такие тарифы без комиссий появятся в 2021 году, рассказал замгендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев

ЖКХ
22.09.2019

Что делать, если в квитанции счет на 49 тысяч рублей за горячую воду

Что делать, если в квитанции счет на 49 тысяч рублей за горячую воду

Ошибки в квитанциях на оплату ЖКУ случаются регулярно и бывают двух видов: те, что совершают сами жители, и те, что появляются из-за небрежности, а иногда и злого умысла управляющих компаний. Как исправить такие ошибки - читайте в материале "РГ"