Петербуржцы смогут сдавать старую мебель на переработку

Новости

Трамп назвал позором слушания в конгрессе из-за его разговора с Зеленским 22:18
Звезда "Глухаря" Максим Аверин задержан за пьяный дебош 21:55
Какие российские фильмы покажут на Варшавском фестивале 21:28
Какие штрафы предусмотрены за использование огня на балконах 21:22
В Ярославле сотрудник ИК задержан за взятку 21:14
Арт-центр "Митьков" останется в центре Петербурга 21:03
В Москве таксист избил актера Степана Девонина 21:00
При пожаре в Набережных Челнах погиб человек 20:44
Экс-глава ДНР назначен исполняющим обязанности главы Элисты 20:40
Самолеты Swiss и Nordstar свободно разошлись над Москвой 20:36
Директор ДК на Новгородчине ответит за гибель ребенка в септике 20:35
В Петербурге установлены причастные к обману 10 тысяч дольщиков 20:33
США ввели санкции против Рауля Кастро и членов его семьи 20:27
Тегеран выступил за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну 20:23
ФНС: В качестве самозанятых зарегистрировались 210 тысяч человек 20:00
Социальные службы Швеции подозревают родителей Греты Тунберг в насилии 19:59
РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака" 19:32
Автомобили Jeep подорожали в России 19:27
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 19:18
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 18:57
Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским 18:52
Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов 18:48
Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования 18:42
В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова 18:39
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 21:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вы принимаете славянский шкаф?

Петербуржцы смогут сдавать старую мебель на переработку
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Компания IKEA анонсировала открытие в Петербурге пункта по приему старой мебели. Предполагается, что принимать будут старые шкафы и диваны любого производства. Как сообщили "РГ" в самой компании, Петербург выбран в качестве пилотного города благодаря близкому расположению предприятия-партнера, на котором планируется измельчать собранную мебель и предприятия корпорации в Великом Новгороде, где из полученного сырья будут производить новую продукцию.

Стоит отметить, что часть мебели, которую будут сдавать граждане, компания намерена направлять в благотворительные организации. Тем не менее конкретный алгоритм пока еще находится в стадии разработки. Поэтому петербуржцам, которые не знают, что делать со старыми шкафами, пока стоит подождать.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Инновационные технологии помогут с переработкой бытового пластика

В принципе, прием старой мебели в IKEA уже существует несколько лет. В основном эта акция распространяется на детскую мебель: кроватки и пеленальные столики. Принимается только мебель этой фирмы. Дело в том, что ритейлер снова выставляет ее на продажу в отделе товаров бывших в употреблении. А сам сдающий получает подарочную карту.

Общество Экология Экономика Бизнес Крупные компании Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту