Петербуржцы смогут сдавать старую мебель на переработку

Компания IKEA анонсировала открытие в Петербурге пункта по приему старой мебели. Предполагается, что принимать будут старые шкафы и диваны любого производства. Как сообщили "РГ" в самой компании, Петербург выбран в качестве пилотного города благодаря близкому расположению предприятия-партнера, на котором планируется измельчать собранную мебель и предприятия корпорации в Великом Новгороде, где из полученного сырья будут производить новую продукцию.

Стоит отметить, что часть мебели, которую будут сдавать граждане, компания намерена направлять в благотворительные организации. Тем не менее конкретный алгоритм пока еще находится в стадии разработки. Поэтому петербуржцам, которые не знают, что делать со старыми шкафами, пока стоит подождать.

В принципе, прием старой мебели в IKEA уже существует несколько лет. В основном эта акция распространяется на детскую мебель: кроватки и пеленальные столики. Принимается только мебель этой фирмы. Дело в том, что ритейлер снова выставляет ее на продажу в отделе товаров бывших в употреблении. А сам сдающий получает подарочную карту.