Петербуржец заработал 900 тысяч рублей, притворяясь заслуженным тренером

В Петербурге в ближайшее время начнется суд над мужчиной, который с 2010-го года выдавал себя за заслуженного тренера России. На вымышленном звании он заработал более 900 тысяч рублей, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Деньги лжетренер получал в комитете по физической культуре и спорту Северной столицы. Мужчина принес поддельное удостоверение в ведомство и с марта 2010 года получал ежемесячное денежное содержание - шесть тысяч рублей в месяц. В общей сложности бюджет Петербурга со всеми сборами понес ущерб в сумме свыше 900 тысяч рублей.

Когда факт вскрылся, в отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".