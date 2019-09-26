С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.

Ракета-носитель взята на сопровождение наземными средствами контроля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Старт ракеты был выполнен в 10.46 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Все предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме.

"В 10.48 мск ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. С.Г. Титова Космических войск ВКС, - уточнили в Минобороны РФ.

По последним данным, космический аппарат уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".