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26.09.2019 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге ученик "заминировал" свою школу

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Восьмиклассник одной из городских школ Петербурга стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас 14-летний подросток находится под подпиской о невыезде.

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- В полицию Приморского района Санкт-Петербурга позвонил неизвестный и сообщил о заминировании общеобразовательной школы, находящейся на Приморском проспекте, - уточнили в главке. - Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ.

Личность звонившего установили быстро. Оказалось, что ученик восьмого класса этой школы "позвонил в службу 112 и сообщил о якобы грозящей опасности из хулиганских побуждений". Отметим, что по статье 207 УК РФ уголовная ответственность наступает с 14 лет, то есть хулиган может получить реальный срок лишения свободы. Эксперты неоднократно поясняли, что такой низкий возрастной ценз связан именно с большой популярностью подобных действий среди школьников.

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