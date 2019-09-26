В Петербурге установлены причастные к обману 10 тысяч дольщиков

Петербургская полиция установила и предъявила обвинения группе лиц, которые, как считают в следствии, причастны к обману десяти тысяч дольщиков. Общий ущерб оценивается в шесть миллиардов рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сегодня начальник ведомства Роман Плугин встретился с гражданами, которые купили квартиры в строящихся домах компаний "Норманн", "Город", "02 Девелопмент", "Мегаполис", "СпецКапСтрой". Дома в итоге так и не были построены, а покупатели остались ни с чем.

Так, в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело в связи с таинственным исчезновением средств дольщиков, которые были вложены в ЖК в Парголово. Застройщиком значилась компания "Норманн". В деле фигурирует 774 договора долевого участия.

Ранее полиция Петербурга сообщала, что общий ущерб составляет 1,489 миллиарда рублей. При этом, сам застройщик, по версии следствия, в возведение многоэтажки вложил всего 80 миллионов рублей. Сейчас глава компании арестован.

В полиции отмечают, что дела, связанные с обманутыми дольщиками, находятся в ведомстве на особом контроле.