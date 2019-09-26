Экс-глава ДНР назначен исполняющим обязанности главы Элисты

Исполняющим обязанности главы Элисты назначен бывший глава Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников.

Как передает РИА Новости, кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков, по мнению которого "городу нужен настоящий антикризисный менеджер".

Дмитрий Викторович Трапезников родился 12 апреля 1981 году в Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. У него три высших образования: в сферах промышленного и гражданского строительства, экономики и права.

Он занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах, а также работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер". С 2010 по 2012 год являлся заместителем главы районного совета Петровского района Донецка. Занимал должность заместителя председателя Совета министров ДНР, а также был исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики.

Новый глава Элисты женат и имеет двоих детей.