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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымчанин выжил после падения с 30-метровой скалы

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Судаке 47-летний альпинист из Керчи выжил после падения со скалы Сокол. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Вечером в среду, 25 сентября, в службу спасения сообщили, что при восхождении на гору Сокол керчанин, сорвавшись со скалы, пролетел вниз 30 метров и из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться. По прибытии на место ЧП специалисты аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" и Главного управления МЧС по республике выяснили, что пострадавший находится в труднодоступном месте.

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- Спасатели оказали пострадавшему доврачебную и психологическую помощь, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов. - Спасательная операция была очень сложная. Эвакуировать мужчину пришлось посредством альпинистского снаряжения и носилок по сложному сыпучему грунту в течение полутора часов.

Альпиниста передали медсотрудникам.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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