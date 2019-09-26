МиГи Северного флота переброшены на крымский комплекс НИТКА

Истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота совершили перелет из Мурманской области в Республику Крым. Более 2500 километров пришлось преодолеть МиГам-29К, чтоб отточить технику взлета и посадки самолета с наземный испытательного тренировочного комплекса НИТКА. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ближайшее время экипажи МиГ-29К сдадут зачеты по теоретической подготовке и начнут совершать полеты с тренировочного комплекса.

- Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец, - отметили в оборонном ведомстве. - Тренировки летчиков-истребителей на тренажере займут около месяца.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Специальная стальная взлетно-посадочная полоса комплекса имитирует корабельную палубу, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".