На Кубани в горах заблудились табун верблюдов с пастухом

Удивительная история произошла в четверг в окружающем город Новороссийск горном массиве. Отсюда сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю получили сообщение о том, что в лесу в районе крупнейшей в регионе нефтебазы "Грушовая" потерялись пастух со стадом… верблюдов.

К счастью, ближе к вечеру всех их спасателям удалось найти и благополучно вывезти в безопасное место.

О подробностях необычной операции на своей странице в Instagram рассказал один из ее участников - начальник муниципальной службы спасения города Новороссийска Алексей Одеров.

"Совместная работа с федеральным отрядом МЧС Крымска... Даже не знаю как писать... Человек с табуном верблюдов перегонял их с города Геленджик в город Новороссийск по хребту. В районе нефтебазы "Грушовая" он (человек с табуном) потерялся. Нашли, вывели в станицу Неберджаевскую… Табун верблюдов и сопровождающий не пострадали", - написал Алексей Одеров.

Другие детали происшествия (кто хозяева редких для этих мест животных? почему для подобного перехода был выбран совсем небезопасный путь по соединяющему два морских города горному хребту, да еще и в ненастную погоду?), скорее всего, станут известны уже в пятницу.

Уточним, что прямое расстояние между Геленджиком и Новороссийском по автомобильной трассе составляет примерно 30 километров. А по горному хребту путь, понятно, значительно длиннее.

Сейчас горе-путешественники находятся в станице Неберджаевской, расположенной в ущелье в десяти километрах от города Крымска.