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26.09.2019 11:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Программу благоустройства в Волгоградской области продлили до 2021 года

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волгоградской области в 2019 году должны привести в порядок 164 общественных пространства, из которых 103 - парки, сады и скверы. Общий объем финансирования превышает два миллиарда рублей. Но руководство области приняло решение продлить программу на еще два года.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

При благоустройстве учитываются пожелания местных жителей. Всего за последние пять лет обновили 285 публичных зон.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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В частности, в 2020 году отремонтируют памятник волжским речникам: катер "Гаситель", а также парапет с бетонной основой и стелу с якорем.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, у памятника уже сделали новую пешеходную аллею. Установлены скамейки, навесы и парковые шезлонги, смонтирована система видеонаблюдения, отремонтированы спуски, появились светодиодные лампы и прожекторы для подсветки объекта культурного наследия. Началась посадка деревьев, на очереди - укладка газона. Еще предстоит оборудовать велостоянки и питьевые фонтанчики. В будущем году приступят к созданию спортплощадки с тренажерами и безопасным резиновым покрытием.

- Мы реализуем комплексный план благоустройства центральной части Волгограда, куда входит территория у памятника "Гаситель", пойма реки Царицы - в следующем году завершим все работы, - сказал губернатор региона Андрей Бочаров. - Задача, которая стоит перед нами, - вернуть в оборот землю, которая была выведена в частную собственность: это позволит продолжить строительство дороги вдоль Волги и благоустройство набережной.

Катер "Царев" был спущен на воду в 1903 году. В 1926 году его переименовали в "Гаситель". Судно затонуло во время Сталинградской битвы, однако после войны его подняли. Однако в 1966 году катер списали и затопили у левого берега Волги. В 1974 его снова извлекли со дна и установили в Центральном районе Волгограда как памятник.

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