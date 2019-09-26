Программу благоустройства в Волгоградской области продлили до 2021 года

В Волгоградской области в 2019 году должны привести в порядок 164 общественных пространства, из которых 103 - парки, сады и скверы. Общий объем финансирования превышает два миллиарда рублей. Но руководство области приняло решение продлить программу на еще два года.

При благоустройстве учитываются пожелания местных жителей. Всего за последние пять лет обновили 285 публичных зон.

В частности, в 2020 году отремонтируют памятник волжским речникам: катер "Гаситель", а также парапет с бетонной основой и стелу с якорем.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, у памятника уже сделали новую пешеходную аллею. Установлены скамейки, навесы и парковые шезлонги, смонтирована система видеонаблюдения, отремонтированы спуски, появились светодиодные лампы и прожекторы для подсветки объекта культурного наследия. Началась посадка деревьев, на очереди - укладка газона. Еще предстоит оборудовать велостоянки и питьевые фонтанчики. В будущем году приступят к созданию спортплощадки с тренажерами и безопасным резиновым покрытием.

- Мы реализуем комплексный план благоустройства центральной части Волгограда, куда входит территория у памятника "Гаситель", пойма реки Царицы - в следующем году завершим все работы, - сказал губернатор региона Андрей Бочаров. - Задача, которая стоит перед нами, - вернуть в оборот землю, которая была выведена в частную собственность: это позволит продолжить строительство дороги вдоль Волги и благоустройство набережной.

Катер "Царев" был спущен на воду в 1903 году. В 1926 году его переименовали в "Гаситель". Судно затонуло во время Сталинградской битвы, однако после войны его подняли. Однако в 1966 году катер списали и затопили у левого берега Волги. В 1974 его снова извлекли со дна и установили в Центральном районе Волгограда как памятник.