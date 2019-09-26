Программу благоустройства в Волгоградской области продлили до 2021 года

При благоустройстве учитываются пожелания местных жителей. Всего за последние пять лет обновили 285 публичных зон.
В частности, в 2020 году отремонтируют памятник волжским речникам: катер "Гаситель", а также парапет с бетонной основой и стелу с якорем.
По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, у памятника уже сделали новую пешеходную аллею. Установлены скамейки, навесы и парковые шезлонги, смонтирована система видеонаблюдения, отремонтированы спуски, появились светодиодные лампы и прожекторы для подсветки объекта культурного наследия. Началась посадка деревьев, на очереди - укладка газона. Еще предстоит оборудовать велостоянки и питьевые фонтанчики. В будущем году приступят к созданию спортплощадки с тренажерами и безопасным резиновым покрытием.
- Мы реализуем комплексный план благоустройства центральной части Волгограда, куда входит территория у памятника "Гаситель", пойма реки Царицы - в следующем году завершим все работы, - сказал губернатор региона Андрей Бочаров. - Задача, которая стоит перед нами, - вернуть в оборот землю, которая была выведена в частную собственность: это позволит продолжить строительство дороги вдоль Волги и благоустройство набережной.
Катер "Царев" был спущен на воду в 1903 году. В 1926 году его переименовали в "Гаситель". Судно затонуло во время Сталинградской битвы, однако после войны его подняли. Однако в 1966 году катер списали и затопили у левого берега Волги. В 1974 его снова извлекли со дна и установили в Центральном районе Волгограда как памятник.