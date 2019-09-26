В Черном море спасли экипаж "затонувшей" подлодки

На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В учении были задействованы 12 кораблей и судов, в том числе подводная лодка "Колпино", малый противолодочный корабль "Муромец", морской тральщик "Турбинист", старейшее спасательное судно ВМФ России "Коммуна", спасательный буксир СБ-739, водолазные и пожарные суда. Поиск терпящей бедствие подлодки выполнили самолет Бе-12 и вертолет Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота.

По замыслу учения, на ПЛ "Колпино", находящейся в надводном положении, возникла условная аварийная ситуация, при ликвидации несколько членов экипажа получили ранения. Подлодка получила незначительные внутренние повреждения и легла на грунт. Сигнал об инциденте был передан дежурным силам флота, точное местоположение субмарины было неизвестно.

В район ЧП были направлены корабли и морская авиация, которые обнаружили лежащую на грунте лодку. Началась спасательная операция.

С судна "Коммуна" был спущен глубоководный аппарат АС-28 с группой спасателей на борту. Он пристыковался к субмарине и поднял с глубины "раненых" подводников.

Тем временем экипаж ПЛ устранил повреждения, и лодка вернулась в надводное положение.