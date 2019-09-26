Сотрудники Донского государственного технического университета разработали необычный 3D-принтер.

Его можно использовать в так называемой тканевой инженерии и создавать объемные структуры, аналогичные живой ткани. Именно поэтому разработка названа биопринтером.

Функциональный прототип биопринтера BION-F действует по принципу аддитивных технологий, позволяющих формировать 3D-объект с помощью материалов, наносимых послойно. Как отмечают в университете, такое оборудование способно напечатать биоактивные каркасы из смеси материалов, поддерживающих жизнеспособность клеток.

- Биопечать - это процесс аддитивного производства, при котором биоматериалы объединяются в тканеподобные структуры, имитирующие естественные ткани. В качестве основного "расходника" используются специальные биоматериалы, которые позволяют создавать ткань, схожую с природной, - поясняет автор разработки, эксперт лаборатории "Инженерные технологии в медицине" Сергей Чапек.

Внешне биопринтер похож на обычные 3D-принтеры, но действует все же по другим принципам.

- Люди ведь тоже вроде бы похожи, но на самом деле разные. На нашем принтере можно использовать для печати специальный биогель, а это уже особая технология, - объясняет Сергей Чапек. - Пока мы находимся на начальном этапе развития технологии биопечати и можем говорить только о возможностях печати тканей, а не целых органов. Сейчас мы апробировали инженерное решение. Для выполнения конкретных практических задач нужно искать партнеров среди медицинских центров.

С развитием этого направления, убеждены разработчики, станет возможной и печать фрагментов или целых органов. А пока что на создание одного скаффолда (так называется трехмерная подложка-носитель, необходимая для формирования будущего клеточного органа или его фрагмента) требуется от 20 минут до нескольких часов.

По словам Сергея Чапека, рынок биопечати в России только формируется, скорой экономической отдачи тут ждать было бы наивно. Но само направление считается очень перспективным.