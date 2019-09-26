В Кремле опровергли возможность переноса "Формулы-1" в Санкт-Петербург

Возможность проведения гонок "Формулы-1" вместо Сочи в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин не обсуждал с руководством "Формулы-1". Соответствующее сообщение Daily Mail опровергли в Кремле.

"Нет, это не так", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждает ли Владимир Путин такую возможность с руководством "Формулы-1".

По данным Daily Mail, новая трасса появится в 24 километрах от Санкт-Петербурга, город мог бы принять Гран-при в 2021 году.

Вопрос о переносе гонки "Формула 1" ВТБ Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург не стоит на повестке, сообщил РИА Новости Песков.