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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кремле опровергли возможность переноса "Формулы-1" в Санкт-Петербург

Текст: Кира Латухина

Возможность проведения гонок "Формулы-1" вместо Сочи в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин не обсуждал с руководством "Формулы-1". Соответствующее сообщение Daily Mail опровергли в Кремле.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Нет, это не так", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждает ли Владимир Путин такую возможность с руководством "Формулы-1".

По данным Daily Mail, новая трасса появится в 24 километрах от Санкт-Петербурга, город мог бы принять Гран-при в 2021 году.

Вопрос о переносе гонки "Формула 1" ВТБ Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург не стоит на повестке, сообщил РИА Новости Песков.

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