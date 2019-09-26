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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Первый вице-спикер крымского парламента и глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета К прокомментировали обсуждавшийся на встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского вопрос о перспективах возвращения полуострова в состав Украины.

Как считает председатель комитета Юрий Гемпель, у Киева нет никаких оснований для подобных заявлений, а США не владеют Крымом, чтобы им распоряжаться.

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- Я считаю, для того чтоб что-то вернуть, надо что-то иметь, - заявил "РГ" Юрий Гемпель. - Но на сегодняшний день, как Трамп об этом ни сожалел, он не имеет Крым в составе Соединенных Штатов Америки. И, если Зеленский говорит правду, распоряжаться землями Российской Федерации - это переходит все границы. Так можно обещать и Луну с неба достать. А Крым вернулся в состав России в результате всенародного референдума, проведенного в рамках международных норм и Конституции Украины. И обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине сегодня некорректно мягко говоря - ни Трампу, ни Зеленскому - вообще никому.

Гемпель подчеркнул, что вопрос территориальной принадлежности Крыма после референдума 2014 года не подлежит обсуждению.

- А Зеленскому стоит сегодня стоит выстраивать позитивный диалог с Российской Федерацией, рассчитывая на какую-то положительную динамику, а не говорить о каких-то несбыточных мечтах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с Трампом о будущем Крыма, заявил, что американский президент пообещал содействовать возвращению полуострова Украине. Правда, в своей речи Зеленский, пересказывая слова Трампа, употребил формулировку "мне кажется, я это услышал, он, да, согласен".

- Такое ощущение, что тут попахивает желанием выдать желаемое за действительное, или информационным вбросом, - заявил "РГ" первый вице-спикер Госсовет крымского парламента Ефим Фикс. - Наверное, Трамп и мог сказать такое в порядке шутки. Но это явно не формат переговоров лидеров двух государств, у которых достаточно своих проблем, связанных с привлечением к уголовной ответственности одного из американских деятелей. Думаю, им было чем заняться - не до Крыма сейчас. Да и свежая международная повестка не в пользу этих высказываний. Мне очень понравилось последнее высказывание президента Украины Лукашенко о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины.

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