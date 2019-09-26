В Крыму водителя маршрутки уволили за грубость с пенсионерами

В Симферополе уволен водитель маршрутки №79, перевозившей жителей ближнего пригорода в крымскую столицу и обратно. Причиной увольнения стала грубость в общении с пенсионерами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.

По данным ведомства, водитель отказался перевозить льготников и даже в грубой форме выгонял их из машины. По результатам проверки хамивший сотрудник автопредприятия уволен. С остальными водителями проведена разъяснительная работа.

Конфликты между водителями общественного транспорта и пассажирами в Крыму происходят регулярно. Нередко такие случаи удается снять на видео, которое впоследствии попадает в социальные сети. Так в 2015 году в том же Симферополь водитель автобуса маршрута №6 потребовал от ветерана, чтобы тот поменял место. Ему не понравился запах от пожилого человека. В Севастополе женщина получила ожоги от струи раскаленной жидкости, бившей из под водительского сидения. Однако случаи, когда водителей наказывали за хамское поведение или ненадлежащее состояние машин по-прежнему крайне редки.