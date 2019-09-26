Новости

УАЗ за 3,7 млн рублей: монстр с шестью огромными колесами 15:02
Астрономы предупредили о титаническом столкновении черных дыр 15:00
Лукашенко не желает делать яблоком раздора русский язык 14:58
Пассажирам загоревшегося в Барнауле самолета выплатят компенсации 14:57
Телеканал "112 Украина" лишили лицензии на вещание 14:55
Американскую "боевую микроволновку" обкатают за рубежом 14:55
Подача тепла в жилые дома в Москве обеспечена в полном объеме 14:50
В Красноярских школах ввели видеозапись уроков для разбора конфликтов 14:48
В ярославской колонии подрались осужденные 14:47
МИД РФ прокомментировал внесение Гальперина в базу "Миротворца" 14:33
Исследование: Россияне предпочитают покупать участки, а не готовые дома 14:30
Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах 14:30
Палеонтологи показали, как кусали тираннозавры 14:24
Названа дата премьеры фильма о Децле 14:14
Раскрыт возраст самой старой пенсионерки Москвы 14:10
Мужчина два года лечил рак молитвами и вернулся к врачам с осложнением 14:06
Самое большое куриное яйцо снесено на одной из птицефабрик Беларуси 14:06
Toyota C-HR для России переживет секретный рестайлинг 14:01
Треть гипермаркетов "Карусель" станут "Перекрестками" 14:00
Около 30 человек погибли при сходе оползня в Чаде 13:59
Видео: NASA показало искривление пространства-времени 13:54
Власти Ялты окончательно вернули городу Советскую площадь 13:52
Найден уникальный документ, принадлежавший римскому легионеру 13:50
Лукашенко готов решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики 13:45
В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 14:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Исследование: Россияне предпочитают покупать участки, а не готовые дома

Текст: Татьяна Воробьева

Любопытную тенденцию выявило исследование рынка недвижимости: покупательский интерес россиян сместился с частных домов на участки. "В целом по стране доля спроса на землю выросла за год на 1,2 процентных пункта и составила 24,92 процента от всего спроса в сегменте", - сообщают аналитики портала Domofond.ru.

Сильнее всего закономерность заметна в Чукотском и Ненецком автономных округах, где интерес покупателей сместился с домов на землю на 29,3 п. п. и 17,6 п. п. соответственно. На третьей позиции - Сахалинская область с динамикой 9,2 процентных пункта.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Спрос на новостройки откатился к уровню 2017 года

Снижение доли участков за год отмечено только в девяти регионах. Наиболее явный обратный процесс наблюдается в Иркутской и Оренбургской областях: земля здесь потеряла в общем объеме спроса 6,9 п. п. и 3,3 п. п. соответственно. "В группу регионов, где спрос сместился с земли на частные дома, попал и Московский: здесь доля интереса к земле снизилась на 0,2 п. п., однако осталась высокой: 38,5 процента. Такой же показатель у Татарстана", - говорится в исследовании.

Более-менее стабильный интерес к участкам и готовым частным домам демонстрируют регионы УрФО. Так, Тюменская область и Югра занимают 29 и 31 строчки с динамикой 2,8 процентных пункта. Чуть менее выражен тренд на рынке загородной недвижимости на Среднем Урале - 2,7 п. п., и в Курганской области - 2,4 п. п. Показатель Ямала 1,6 п. п. привел арктический регион на 49 строчку рейтинга из 82 возможных. Так же примерно в середине списка и Челябинская область, где изменение доли спроса на землю составило всего 0,6 п. п.

Общество Соцсфера Социология Экономика Недвижимость Земля Экономика Недвижимость Жилая недвижимость УрФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин прокомментировал отказ в выдаче американской визы
Захарова назвала речь Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой"
Лавров счел "неприятным эпизодом" отказ Минска разместить военную базу
В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица
Истребитель Су-30СМ вооружили системами Су-57