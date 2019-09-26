Исследование: Россияне предпочитают покупать участки, а не готовые дома

Любопытную тенденцию выявило исследование рынка недвижимости: покупательский интерес россиян сместился с частных домов на участки. "В целом по стране доля спроса на землю выросла за год на 1,2 процентных пункта и составила 24,92 процента от всего спроса в сегменте", - сообщают аналитики портала Domofond.ru.

Сильнее всего закономерность заметна в Чукотском и Ненецком автономных округах, где интерес покупателей сместился с домов на землю на 29,3 п. п. и 17,6 п. п. соответственно. На третьей позиции - Сахалинская область с динамикой 9,2 процентных пункта.

Снижение доли участков за год отмечено только в девяти регионах. Наиболее явный обратный процесс наблюдается в Иркутской и Оренбургской областях: земля здесь потеряла в общем объеме спроса 6,9 п. п. и 3,3 п. п. соответственно. "В группу регионов, где спрос сместился с земли на частные дома, попал и Московский: здесь доля интереса к земле снизилась на 0,2 п. п., однако осталась высокой: 38,5 процента. Такой же показатель у Татарстана", - говорится в исследовании.

Более-менее стабильный интерес к участкам и готовым частным домам демонстрируют регионы УрФО. Так, Тюменская область и Югра занимают 29 и 31 строчки с динамикой 2,8 процентных пункта. Чуть менее выражен тренд на рынке загородной недвижимости на Среднем Урале - 2,7 п. п., и в Курганской области - 2,4 п. п. Показатель Ямала 1,6 п. п. привел арктический регион на 49 строчку рейтинга из 82 возможных. Так же примерно в середине списка и Челябинская область, где изменение доли спроса на землю составило всего 0,6 п. п.