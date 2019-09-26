Среднему Уралу пообещали бабье лето в октябре

Уральское лето в этом году уместилось в 62 дня. Такой вывод сделали ученые, подсчитав число по-настоящему теплых дней. Удивительно, но это норма. Как и средняя температура "маленькой жизни" - она составила 15-16 градусов. Зато впереди, после холодных дождей и первых снегопадов свердловчан ждут сухие солнечные дни. Неужели бабье лето еще вернется?

По словам сотрудников уральского Гидрометцентра, капризы погоды начались еще весной. Только пригрело, как в конце апреля выпал снег. Правда, в мае установилась по-настоящему теплая погода, но, говорят, заморозки в конце месяца задержали посадку овощей и повредили плодовые почки. Результат - сегодняшний весьма скромный урожай яблок и некоторых ягод. А вообще-то лето было "ранним".

- Лето пришло на десять дней раньше обычного. Например, метеорологическое лето на крайнем юге области началось уже 27 мая. На остальной территории - 20-23 июня. Тепла и осадков растениям в целом хватало. Длилось оно 62-65 дней, средняя температура составила 15-16 градусов, что соответствует климатической норме. И оказалось обычным по продолжительности, - рассказала начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Уральского УГМС Людмила Саваринюк.

Эксперты сделали вывод, что теплолюбивые культуры явно скучали по солнцу. Хотя картофелю, моркови и другим "закаленным" овощам хватило всего - и тепла, и влаги. Да и зерновые в итоге созрели-таки до "восковой спелости" в обычные сроки. Правда, убирать урожай придется побыстрее - синоптики прогнозируют холодную погоду с дождем и мокрым снегом. Очередная "циклоническая ложбина" принесет на Средний Урал столько снега, что 28-29 сентября кое-где даже установится временный снежный покров.

Зато октябрь "просияет" солнечными днями. В первую декаду воздух прогреется до 14 градусов, а в отдельные дни достигнет даже отметки плюс 16. С 7 октября пойдет дождь, но это не повлияет на столбик термометра - уральцам обещают не меньше 8-13 градусов.