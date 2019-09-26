На Урале филармония внедрила систему для людей с нарушением слуха

Новости

На Кубани в горах заблудились табун верблюдов с пастухом 26.09.2019
В общежитии в Москве неизвестный ранил трех человек из травматики 26.09.2019
Лавров: РФ поставила в Центрально-Африканскую Республику партию оружия 26.09.2019
В НАТО признали вероятность превосходства России 26.09.2019
В США число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 12 26.09.2019
Трамп назвал позором слушания в конгрессе из-за его разговора с Зеленским 26.09.2019
Звезда "Глухаря" Максим Аверин задержан за пьяный дебош 26.09.2019
Какие российские фильмы покажут на Варшавском фестивале 26.09.2019
Какие штрафы предусмотрены за использование огня на балконах 26.09.2019
В Ярославле сотрудник ИК задержан за взятку 26.09.2019
Арт-центр "Митьков" останется в центре Петербурга 26.09.2019
В Москве таксист избил актера Степана Девонина 26.09.2019
При пожаре в Набережных Челнах погиб человек 26.09.2019
Экс-глава ДНР назначен исполняющим обязанности главы Элисты 26.09.2019
Самолеты Swiss и Nordstar свободно разошлись над Москвой 26.09.2019
Директор ДК на Новгородчине ответит за гибель ребенка в септике 26.09.2019
В Петербурге установлены причастные к обману 10 тысяч дольщиков 26.09.2019
США ввели санкции против Рауля Кастро и членов его семьи 26.09.2019
Тегеран выступил за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну 26.09.2019
ФНС: В качестве самозанятых зарегистрировались 210 тысяч человек 26.09.2019
Социальные службы Швеции подозревают родителей Греты Тунберг в насилии 26.09.2019
РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака" 26.09.2019
Автомобили Jeep подорожали в России 26.09.2019
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 26.09.2019
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 26.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 22:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музыка не знает границ

На Урале филармония внедрила систему для людей с нарушением слуха
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Свердловская филармония первой в России внедрила систему, которая позволит слабослышащим людям слушать музыку на концертах.

Технология простая: зритель скачивает на смартфон специальное приложение, которое через Wi-Fi отправляет сигнал либо в наушники, либо в слуховые аппараты - как внешние, так и на кохлеарные импланты. Систему уже протестировали: испытателями стали юные зрители.

- У моего ребенка четвертая степень тугоухости, ему непросто воспринимать информацию на слух даже в аппаратах. В филармонии он был впервые. Мы скачали приложение, сын надел наушники. Он сам регулировал звук и был в полном восторге от происходящего! - рассказывает мама девятилетнего Левы Вероника Чикурова.

Фото: Пресс-служба Первого МГМУ им И. М. Сеченова
Российский биопринтер поможет вернуть слух

Со слабослышащей аудиторией филармония начала работать в 2015 году. Тогда учреждение запустило проект РИТМ (реабилитация, инклюзия, творчество, музыка): для детей с нарушениями слуха записывали видеоуроки, обучающие слушать музыку.

Позже филармония закупила наушники и индукционные петли, куда можно было посылать сигнал со штатных микрофонов, которые используют для записи концертов и трансляций, так музыку в зале могли слушать одновременно до восьми слабослышащих гостей.

- Потом мы вышли на систему Mobile Connect. Качество звука при ее использовании значительно лучше, и количество пользователей не ограничено, - рассказал "РГ" замдиректора филармонии Дмитрий Кокорин. - Деньги на покупку выделили в рамках госпрограммы "Доступная среда".

Зритель скачивает на смартфон приложение, которое через Wi-Fi отправляет сигнал либо в наушники, либо в слуховые аппараты

- Самая большая проблема, - заметил Дмитрий Кокорин, - психологическая: слабослышащие стесняются бывать в людных местах. С системой, которую мы установили у себя, они смогут находиться в концертном зале, не привлекая внимания.

Кстати

В Смоленской области появятся виртуальные концертные залы. Первый до конца года откроется в областной универсальной научной библиотеке имени Твардовского, два других появятся в 2020 году в Сафоновском культурном центре и детской школе искусств города Ярцево. Возможность присутствовать на лучших концертах классической музыки, не покидая своего региона, у смолян появится благодаря национальному проекту "Культура".

В библиотеке и других культурных местах оборудуют зрительные залы с проектором, акустическими системами, высокоскоростным интернетом и станут транслировать выступления артистов из концертного зала имени Чайковского, театра "Ла Скала". На переоборудование областной библиотеки планируется потратить 281 тысячу рублей из резервного фонда администрации региона. Еще 34 миллиона потрачено на оснащение шести детских школ искусств современными музыкальными инструментами, другим необходимым оборудованием и учебными пособиями.

Подготовил Антон Валагин

Культура Музыка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту