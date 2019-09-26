На Урале филармония внедрила систему для людей с нарушением слуха

Свердловская филармония первой в России внедрила систему, которая позволит слабослышащим людям слушать музыку на концертах.

Технология простая: зритель скачивает на смартфон специальное приложение, которое через Wi-Fi отправляет сигнал либо в наушники, либо в слуховые аппараты - как внешние, так и на кохлеарные импланты. Систему уже протестировали: испытателями стали юные зрители.

- У моего ребенка четвертая степень тугоухости, ему непросто воспринимать информацию на слух даже в аппаратах. В филармонии он был впервые. Мы скачали приложение, сын надел наушники. Он сам регулировал звук и был в полном восторге от происходящего! - рассказывает мама девятилетнего Левы Вероника Чикурова.

Со слабослышащей аудиторией филармония начала работать в 2015 году. Тогда учреждение запустило проект РИТМ (реабилитация, инклюзия, творчество, музыка): для детей с нарушениями слуха записывали видеоуроки, обучающие слушать музыку.

Позже филармония закупила наушники и индукционные петли, куда можно было посылать сигнал со штатных микрофонов, которые используют для записи концертов и трансляций, так музыку в зале могли слушать одновременно до восьми слабослышащих гостей.

- Потом мы вышли на систему Mobile Connect. Качество звука при ее использовании значительно лучше, и количество пользователей не ограничено, - рассказал "РГ" замдиректора филармонии Дмитрий Кокорин. - Деньги на покупку выделили в рамках госпрограммы "Доступная среда".

Зритель скачивает на смартфон приложение, которое через Wi-Fi отправляет сигнал либо в наушники, либо в слуховые аппараты

- Самая большая проблема, - заметил Дмитрий Кокорин, - психологическая: слабослышащие стесняются бывать в людных местах. С системой, которую мы установили у себя, они смогут находиться в концертном зале, не привлекая внимания.

Кстати

В Смоленской области появятся виртуальные концертные залы. Первый до конца года откроется в областной универсальной научной библиотеке имени Твардовского, два других появятся в 2020 году в Сафоновском культурном центре и детской школе искусств города Ярцево. Возможность присутствовать на лучших концертах классической музыки, не покидая своего региона, у смолян появится благодаря национальному проекту "Культура".

В библиотеке и других культурных местах оборудуют зрительные залы с проектором, акустическими системами, высокоскоростным интернетом и станут транслировать выступления артистов из концертного зала имени Чайковского, театра "Ла Скала". На переоборудование областной библиотеки планируется потратить 281 тысячу рублей из резервного фонда администрации региона. Еще 34 миллиона потрачено на оснащение шести детских школ искусств современными музыкальными инструментами, другим необходимым оборудованием и учебными пособиями.

Подготовил Антон Валагин