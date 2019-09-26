На Урале водитель отсудил 230 тысяч рублей за разбитое авто

На дороге Косулино-Екатеринбург автомобиль попал в ДТП из-за влетевшего в него дорожного ограждения. Суд возложил вину за нанесенный ущерб на организацию, которая строила путепровод на развязке.

Согласно договору, подрядчик должен был обеспечить безопасность движения. На участке ремонта были установлены дорожные знаки и ограждения. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Свердловского областного суда.

В октябре прошлого года мужчина на Hyundai Sonata ехал по дороге в направлении города. Ветер стал уносить в его сторону дорожный барьер с левой стороны. Водитель ушел вправо, но барьер попал под правое крыло машины. На машине сработала система ABS, и управление машины заблокировалось. Автомобиль врезался во временные дорожные ограждения и выехал на встречную полосу, где задней частью кузова столкнулся с автомобилем DAF. Стоимость ремонта автомобиля составила 227 396 рублей.

Водитель подал иск в суд за несоответствующие требованиям ГОСТа барьеры. Он попросил взыскать стоимость ремонта, расходы по оценке ущерба и госпошлину. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Ответчик не согласился и пожаловался в областной суд. Но решение предыдущей инстанции осталось без изменений.