Первенец советского атомпрома наращивает гражданские компетенции

Уникальное предприятие, с которого более 70 лет назад началась история российского атомпрома, сегодня меняется на глазах.

Вокруг производственных корпусов появились зеленые зоны, часть объектов, выполнивших свою историческую миссию, уступает место новым, построенным с нуля. С чем это связано и какие задачи ставит перед производственным объединением "Маяк" государство, "РГ" рассказал заместитель гендиректора предприятия по экономике и финансам Андрей Порошин.

Андрей Порошин: Комбинат продолжает наращивать компетенции и ищет новые технологические решения. Фото: Пресс-служба ФГУП "ПО "Маяк"

- Глобальное строительство требует больших усилий не только от предприятия, но и от всего "Росатома". Ожидается, что по новым федеральным программам в него будет вложено не менее 100-150 миллиардов рублей. По сути, мы вместо старых производств должны построить новые. И это связано не только с задачами гособоронзаказа, но и с перспективными гражданскими направлениями, развитие которых позволит предприятию закрепиться на внешних рынках, - отметил он.

Прежде всего это переработка отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Сегодня "Маяк" способен перерабатывать практически все существующие в мире виды ядерного топлива. И поскольку другие участники "атомного клуба" работают с ограниченной номенклатурой, перед Россией открываются большие перспективы.

В последние годы на комбинате освоена переработка топлива ВВЭР-1000. Ведется строительство комплекса переработки топлива реакторов АМБ Белоярской атомной станции. Сделаны серьезные шаги в решении проблемы замкнутого ядерного цикла. Сегодня первые серийные тепловыделяющие сборки с МОКС-топливом, содержащим регенерированный из ОЯТ плутоний, загружены в реактор БН-800.

Теперь Россия готова принимать отработавшее ядерное топливо с АЭС советского проекта в Болгарии, Словакии и Венгрии. А в перспективе - с реакторов, построенных в постсоветский период, а также проектируемых и сооружаемых при участии "Росатома" в настоящее время. Специалисты "Маяка" принимают активное участие и в решении проблем АЭС "Фукусима" (Япония), готовы оказывать содействие, начиная с консультационных услуг и заканчивая переработкой дефектного топлива, которое через какое-то время тоже будет извлечено из реакторов.

- Сегодня мы готовы предложить услуги по переработке ОЯТ по цене, сравнимой с затратами на его хранение, - пояснил Андрей Порошин. - А значит, краеугольный вопрос "хранить или перерабатывать", изначально стоявший перед атомщиками всего мира, можно считать решенным. Более того, благодаря новым компетенциям мы входим в комплексное предложение "Росатома" по предоставлению услуг от проектирования и постройки атомных станций до завершения стадии жизненного цикла, то есть ликвидации самих объектов и реабилитации территорий.

"Маяк", ввиду тяжелого наследия первого атомного проекта, проблемой реабилитации начал заниматься раньше других и успел накопить колоссальный опыт проведения работ, начиная со стадий комплексного обследования объектов и проектирования, фактического вывода объектов из эксплуатации и последующего доведения территории до состояния зеленой лужайки. Причем комбинат продолжает наращивать компетенции и ищет новые технологические решения.

В прошлом году силами специалистов "Маяка" и озерского филиала МИФИ смонтирована и опробована в полевых условиях новая установка по снятию поверхностных загрязнений с различных конструкций при минимизации воздействия на окружающую среду. Представьте себе большую загрязненную емкость. Теперь вместо того, чтобы ее разрезать и отправить в могильник, можно снять поверхностное загрязнение и получить на выходе компактный контейнер с низкоактивными отходами и чистый металл, который может в дальнейшем использоваться в народном хозяйстве.

Переработка ОЯТ позволяет возвращать уран для повторного использования на российских станциях

Еще одно направление - выделение элементов, используемых для производства изотопных источников. Номенклатура продукции предприятия уже насчитывает более 300 наименований: это кобальтовые, цезиевые, стронциевые источники, тепловыделяющие элементы на основе плутония-238 для космической промышленности... Китай уже использовал их в своем новом луноходе. А недавно озерские специалисты получили актиний-225, который, по оценкам экспертов, будет востребован в ядерной медицине. Этот основной компонент препаратов для диагностики онкологических заболеваний до сегодняшнего дня в России не получали.

Однако с точки зрения продвижения на внешние рынки важно другое: "Маяк" предлагает комплексную услугу по транспортировке, перезарядке и последующему захоронению отработавших источников, то есть сопровождение продукта на всем жизненном цикле. Этот подход четко встроен в концепцию "Росатома", производящего весь спектр работ в наукоемкой сфере атомного производства.

Очень большой блок вопросов решает и собственное приборостроительное производство. В условиях внешних санкций "Маяк" создает приборы и программное обеспечение контроля и управления, которые успешно используются на атомных станциях, в нефтяной и газовой промышленности. Только за прошлый год предприятие реализовало оборудование на сумму свыше 220 миллионов рублей. И это была узкая линейка приборов, потенциал комбината позволяет производить гораздо больше.

- Пожалуй, стоит остановиться на еще одной новой и чрезвычайно перспективной теме - применении облучательных технологий, - завершает рассказ Андрей Порошин. - В Америке, Европе и Китае они используются очень широко. Там гамма-излучением обрабатывают медицинские изделия, парфюмерию и даже продукты питания для улучшения их выходных характеристик, а также продления срока хранения. У нас в этой области пока серьезное отставание, и мы предложили сформировать в рамках территории опережающего социально-экономического развития "Озерск" региональный центр облучательных технологий, где с использованием наших технологий будут производить инновационные материалы нового качества. Пуск нового предприятия намечен уже на будущий год.

Справка "РГ"

В 2018 году ПО "Маяк" получил шесть государственных патентов на изобретения в области радиохимии, выручка предприятия составила 19,9 миллиарда рублей. Из них четыре миллиарда уже направлены на техническое перевооружение и научно-конструкторские разработки. Всего на счету предприятия 84 запатентованных результатов интеллектуальной деятельности.