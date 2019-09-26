Практику Югры по реконструкции школ можно использовать по всей стране

Развитие новых форматов образования, в частности проект "Школа‑2025. Перезагрузка", стал одним из предметов обсуждения на последнем заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в Москве, сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Провел заседание президент России Владимир Путин. Обозначенный проект направлен на формирование современной образовательной среды в школах. В своем выступлении генеральный директор АСИ Светлана Чупшева уточнила, что за последнее время удалось отменить два явно избыточных, потерявших актуальность требования СанПиН по строительству школ - это этажность и ориентация по частям света.

- Здесь огромный потенциал, потому что сейчас наблюдается демографический бум, - отметила Светлана Чупшева. - Если десять лет назад в школах страны училось 10 миллионов детей, то сегодня уже 16. К 2024 году будет уже 18 миллионов человек. И строительством просто новых школ нам не решить задачу обеспеченности местами достаточно быстро и оперативно. Поэтому необходимо рассматривать лучшие практики Москвы, Югры и Свердловской области по реконструкции действующих школ в центре городов. Тогда мы сможем в два-три раза увеличить мощность образовательных учреждений и обеспечить эффективность использования общественного пространства.

Отметим, АСИ совместно с министерством строительства и министерством просвещения согласовали разработку таких типовых решений и реконструкций, строительство новых школ.

Как сообщили в департаменте образования и молодежной политики Югры, государственной программой округа "Развитие образования" предусмотрены мероприятия по созданию мест в общеобразовательных организациях путем реконструкции зданий, строительства дополнительных блоков.

Сейчас в рамках государственной программы ведется реконструкция здания средней общеобразовательной школы № 4 и муниципальной гимназии № 6 в Лангепасе, строительство дополнительных зданий для гимназии № 1 и школы № 8 Ханты-Мансийска.

В новом учебном году школы Югры открыли свои двери для 224 820 учеников, 26 889 из них - первоклассники (их на пять процентов больше, чем годом раньше). В этом году в одну смену учатся 77,8 процента югорских школьников.

До конца 2019 года в округе в рамках национального проекта "Образование" будет завершено строительство нескольких учреждений: школа на 300 мест в поселке Высоком и четыре комплекса "Школа-детский сад" в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе, рассчитанных на 550 учащихся и 580 воспитанников в целом. А к 2025 году в регионе планируется построить еще 45 объектов общеобразовательных организаций на 32 тысячи мест.