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Свердловчане показали в Тюмени возможности региона
Текст: Иван Ман (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 216(7974)
Впервые за 10-летнюю историю Тюменского нефтегазового форума (ТНФ) на нем состоялся деловой завтрак. Организовали его для представителей ведущих компаний ТЭК правительство Свердловской области и региональное Агентство по привлечению инвестиций.

Свердловская область, как известно, одна из самых развитых индустриальных территорий России с широчайшим промышленным диапазоном. Многоотраслевая структура экономики, мощная кадровая база, разветвленная система профессионального образования способствуют привлечению капиталов, модернизации существующих предприятий и открытию новых. Часть из них завязана на топливно-энергетический комплекс, поставляя буровое оборудование, трубы, сварочные аппараты, другую продукцию. Количество контрактов с уральскими промышленниками увеличивается, что подтверждают, например, в такой лидерской компании как "Газпром нефть".

- Конечно же, создание благоприятного инвестиционного климата - одна из ключевых задач власти. За последние годы наши предприятия направили в экономику порядка 2,5 триллиона рублей. Тут значимую роль сыграли налоговые преференции. Их эффективность в последние два года такова: на каждый рубль господдержки приходится семь инвестиционных рублей. Хороший показатель. Другое важное направление - упрочивать позицию технологически развитого региона. Свердловская область на пятом месте в стране по числу оригинальных разработок и на третьем - по количеству использованных передовых технологий, - отметил, выступая в Тюмени перед бизнесменами и менеджерами, первый заместитель свердловского губернатора Алексей Орлов.

Свердловская область на пятом месте в стране по числу оригинальных разработок и на третьем - по количеству передовых технологий

Продолжая его мысль, гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов резюмировал:

- С учетом технологического и кадрового потенциала, близости нашей области к рынкам сбыта, к транспортировке и добыче углеводородных ресурсов, регион может быть хорошим местом для локализации производств комплектующих для нефтегазового оборудования.

В свою очередь министр инвестиций и развития области Виктория Казакова рассказала гостям о большом наборе инструментов государственной поддержки предпринимательства. Сегодня они используются для реализации 59 промышленных проектов с совокупным объемом инвестиций 1,5 триллиона рублей. В ближайшей перспективе этот набор увеличится. Министр также обратила внимание участников форума на свердловские территории опережающего социально-экономического развития, особые экономические зоны, индустриальные парки.

Один из них - Химпарк "Тагил" - формируется с ориентиром на разные рынки, в том числе связанные с нефтехимией и добычей углеводородов. По словам Игоря Гердта, гендиректора УК этого сугубо частного индустриального парка химического направления, в нем 13 резидентов, созданы совместные предприятия с ведущими профильными иностранными компаниями.

На ТНФ оригинальные разработки представили известные среднеуральские компании: "БиоМикроГели", Научно-производственный холдинг ВМП, "Реиннольц", НПП "Уником-Сервис", НПО автоматики, Уралхиммаш.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область Тюмень
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