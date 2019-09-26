Когда в конце прошлого десятилетия правительство Тюменской области задумало проводить в столице региона ежегодный форум для тех, кто занят в сфере добычи и переработки углеводородов, в смежных производствах, в ориентированных на ТЭК науке и образовании, скептики выражали сомнение в целесообразности зачина. В РФ, говорили они, уже ранее утвердились подобные съезды отраслевой направленности, еще один, похоже, излишен, и ему вряд ли выйти за региональные рамки. Что ж, состоялся уже десятый по счету Тюменский нефтяной форум (ТНФ), рекордный по числу участников и многообразию обсуждаемых тем, и он в очередной раз убедил в востребованности у отечественных и зарубежных экспертов площадки для диалога в городе, издавна служащем центром нефтегазового сервиса не только национального, но и международного значения.

Сложился традиционный формат ТНФ. Это дебаты в аудиториях Тюменского технопарка с участием руководителей профильных министерств и ведомств, глав компаний, авторитетных в стране и мире специалистов, ученых и практиков. Это экспозиция инновационных технологий и техники в самом технопарке и близ него, а параллельно с ней - большая специализированная выставка на улице Севастопольской. На ТНФ-2019 экспозиционные площади увеличили в несколько раз за счет разбивки легких шатровых корпусов. С учетом небывалого наплыва участников (зарегистрировано около 3300 человек) организаторы составили очень насыщенную программу из десятков мероприятий разного формата и направленности: стратегические и пленарные сессии, круглые столы, конференции, технологические дни передовых компаний отрасли. Обсужден широчайший круг вопросов - от темпов и масштабов изменения топливно-энергетического баланса и структуры рынка углеводородов на планете до тончайших технологических нюансов в поиске, добыче, транспортировке, переработке нефти, природного, попутного, сжиженного газа.

Максимум общения, дискуссий в стенах технопарка - одна задача. Другая, решаемая задолго до открытия очередного форума на переговорах с российскими, иностранными бизнесменами, инвесторами, кредиторами, - дать старт новым индустриальным, научно-исследовательским, инженерным, образовательным проектам на территории региона. Так, семь лет назад на ТНФ было объявлено о предстоящем мощном рывке в развитии тобольского нефтехимического комплекса. За это время в него вложены сотни миллиардов рублей, на родине Дмитрия Менделеева вырос нефтехимический гигант - один из крупнейших в мире. По словам председателя правления "СИБУР Холдинга" Михаила Карисалова, в Тобольске на новых заводах с циклом глубокого передела фракций попутного нефтяного газа близка к завершению процедура пусконаладки, до старта осталось чуть-чуть. Первые партии продукции с высокой добавленной стоимостью отправят российским и зарубежным потребителям. Спрос на нее высок и гарантирует стабильную валютную выручку.

Максимум общения, дискуссий - одна задача форума. Другая - дать старт новым индустриальным, научным, образовательным проектам в регионе

Следующий пример. На позапрошлом форуме было подписано соглашение о строительстве в окрестностях Тюмени завода по выпуску в партнерстве с ведущими иностранными производителями газопоршневых двигателей для мощных мобильных электростанций, используемых добывающими компаниями. И вот в рамках ТНФ-19 в индустриальном парке "Боровский" торжественно введен в рабочий режим "ЭнергоТехСервис" - тот самый завод. Его руководитель заслуженный энергетик РФ Александр Свергин раскрывает "арифметику" инвестиций:

- Почти полтора миллиарда рублей ушло на приобретение оборудования, 150 миллионов - на строительно-монтажные операции. На этом точка не поставлена. В планах - запуск в ближайшей перспективе второй и третьей очередей предприятия, а также учебно-диагностического центра. Как ожидается, совокупный объем капиталовложений достигнет 6,5 миллиарда рублей, - рассказывает Свергин.

Партнер "ЭнергоТехСервиса" - компания INNIO. Ее президент Карлос Ланге доволен ходом реализации проекта, собственным участием в ТНФ.

- На Тюменском нефтяном форуме я и мои коллеги были впечатлены возможностями дружелюбного сибирского региона. Здесь созданы хорошие условия для бизнеса, - говорит он.

И совсем свежий пример: во время проведения ТНФ региональное агентство инфраструктурного развития и "ТД Нефтесервис" подписали соглашение о строительстве на территории другого тюменского индустриального парка - "Богандинского" - завода по выпуску готовых тампонажных смесей. Надо полагать, в следующем форумном сентябре или еще через год завод заработает.

- Эти и другие подобные примеры, а их множество, показательны как истории успеха. Во многом они определяют отношение потенциальных инвесторов к региону. Российские и зарубежные предприниматели видят, что в Тюменской области держат слово, что нам можно доверять. Это и лучшая агитация для привлечения на нефтегазовый форум новых участников, для заключения на нем контрактов. Могу заверить: областное правительство окажет всю необходимую поддержку как "ЭнергоТехСервису", так и всем другим предприятиям-инвесторам, - подчеркивает губернатор Александр Моор.

Он видит свой регион не только базовой территорией для машиностроительных и прочих производств нефтегазового сервиса, но и местом средоточия институтов, которые способны решать сложнейшие интеллектуальные задачи по рациональному, бережному, эффективному освоению районов Крайнего Севера, арктических пространств. В данном ракурсе трудно переоценить формируемый совместно с Югрой и Ямалом на базе Тюменского госуниверситета Научно-образовательный центр. Очевидно, в скором будущем он станет одним из основных игроков ТНФ.