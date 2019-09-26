РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака"

РФС признал недопустимыми ограничения для болельщиков "Спартака" на стадионе в Набережных Челнах во время матча 1/16 финала Кубка России.

Причиной недовольства РФС послужила информация о том, что сектор с болельщиками "Спартака", специально укрепленный дополнительными ограждениями, запирался во время матча. При этом все стороны, по словам представителей челнинского клуба, были проинформированы об этом. Помимо этого у дверей специально дежурили стюарды, открывавшие двери на вход и выход болельщиков.

Как сообщил ТАСС директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, такие меры являются недопустимыми.

"Организаторами матча - ФК "КамАЗ" - совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников ФК "Спартак", отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали", - сказал он.

Мельников также сообщил, что эта ситуация станет предметом для рассмотрения на заседании КДК РФС. И все ответственные непременно понесут наказание.

По данным МВД на матче, состоявшемся 25 сентября, никаких правонарушений зафиксировано не было.