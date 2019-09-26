Новости

В Москве таксист избил актера Степана Девонина 21:00
При пожаре в Набережных Челнах погиб человек 20:44
Экс-глава ДНР назначен исполняющим обязанности главы Элисты 20:40
Самолеты Swiss и Nordstar свободно разошлись над Москвой 20:36
Директор ДК на Новгородчине ответит за гибель ребенка в септике 20:35
В Петербурге установлены причастные к обману 10 тысяч дольщиков 20:33
США ввели санкции против Рауля Кастро и членов его семьи 20:27
Тегеран выступил за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну 20:23
ФНС: В качестве самозанятых зарегистрировались 210 тысяч человек 20:00
Социальные службы Швеции подозревают родителей Греты Тунберг в насилии 19:59
РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака" 19:32
Автомобили Jeep подорожали в России 19:27
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 19:18
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 18:57
Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским 18:52
Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов 18:48
Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования 18:42
В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова 18:39
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
Бастрыкина возмутило дело о гибели девочки в больнице Татарстана 18:18
Москва считает новые санкции США неприемлемыми 18:12
США расширили санкции против РФ 18:10
В России будут строить пятиэтажные школы 18:05
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы 18:05
Геронтолог рассказал, что помогает замедлить старение 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 19:32
Рубрика: Спорт

РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака"

Текст: Максим Домчев

РФС признал недопустимыми ограничения для болельщиков "Спартака" на стадионе в Набережных Челнах во время матча 1/16 финала Кубка России.

Причиной недовольства РФС послужила информация о том, что сектор с болельщиками "Спартака", специально укрепленный дополнительными ограждениями, запирался во время матча. При этом все стороны, по словам представителей челнинского клуба, были проинформированы об этом. Помимо этого у дверей специально дежурили стюарды, открывавшие двери на вход и выход болельщиков.

Как сообщил ТАСС директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, такие меры являются недопустимыми.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
"Спартак" обыграл "КамАЗ" в Кубке России

"Организаторами матча - ФК "КамАЗ" - совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников ФК "Спартак", отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали", - сказал он.

Мельников также сообщил, что эта ситуация станет предметом для рассмотрения на заседании КДК РФС. И все ответственные непременно понесут наказание.

По данным МВД на матче, состоявшемся 25 сентября, никаких правонарушений зафиксировано не было.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Российский футбольный союз Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту