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26.09.2019 19:10
Рубрика: Экономика

РКН проверил Mercedes-Benz, Sony и Huawei по закону о персональных данных

Текст: Юлия Кривошапко

Роскомнадзор сообщил о завершении плановых проверок российских представительств иностранных компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei. Целью инспекций было выяснить, соблюдают ли эти структуры российское законодательство о персональных данных.

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В ходе проверок подтвердился факт того, что все три указанные компании локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории нашей страны, говорится в сообщении ведомства.

В отдельных случаях сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных, а также факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям. Компаниям выданы предписания об устранении этих нарушений, уточняют в ведомстве.

Нормы, которые требуют локализации персональных данных на территории России, вступили в силу осенью 2015 года. В соответствии с ними все компании, работающие с российскими пользователями, должны обеспечить хранение их персональных данных на территории нашей страны.

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Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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За соблюдением этих требований следит Роскомнадзор. У ведомства есть право блокировать по решению суда сайты компаний или организаций, которые не следуют нормам закона. Кроме того, к ним могут применяться штрафы.

Сейчас Роскомнадзор ожидает исполнения требований по локализации персональных данных от американских компаний Twitter и Facebook. Они должны сделать это к декабрю-январю, говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Ранее Роскомнадзор по итогам проверок составил административные протоколы в отношении обеих компаний. Поводом стало то, что они не предоставили информацию о выполнении требований российского законодательства.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Закон "О персональных данных"
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