- Владимир, снимки из вашей коллекции уже дважды выставлялись в Москве и Санкт-Петербурге. А с чего все началось?

- Зимой 2009 года, после пожара в выселенных палатах Гурьевых в Потаповском переулке, я занимался фотофиксацией интерьеров. И, забравшись в полузатопленный подвал, обнаружил там альбом с дореволюционными фотографиями, вмерзший в глыбу льда. Пришлось потратить несколько часов, вырубая его отверткой.

- Фотографии, наверное, были в ужасном состоянии?

- Не в лучшем. Но спасти их удалось.

- Что стало с ними дальше?

- А что должно с ними стать? Лежат у меня в шкафу. Часть оцифрована и выложена на профильных интернет-ресурсах. Имеются и в открытом доступе.

- Но как чемодан из подвала превратился в колоссальную базу в 300 тысяч снимков?

- Походы по заброшенным домам в Москве и дальних регионах. Случайные, но частые находки на помойках, мимо которых хожу. Потомкам не нужны бабушкины фибровые чемоданы, набитые полуистлевшими снимками. Теперь, с ростом известности, люди сами стали отдавать мне "ненужное".

- Почему люди выбрасывают фотографии? Это ведь память семьи, связь поколений, исторические документы...

- "Нас на фотках нет - чего на них смотреть?" Большинство озабочены бытовыми проблемами, что для них какая-то там семейная история? Выбрасывают не только снимки - у меня уже коробка орденов набралась.

- Вы готовы делиться с читателями "Родины" своими находками?

- С удовольствием!

Подборка удивительных снимков из коллекции Владимира Сергеева будет опубликована в ноябрьском номере "Родины".