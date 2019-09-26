Новости

РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака" 19:32
Автомобили Jeep подорожали в России 19:27
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 19:18
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 18:57
Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским 18:52
Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов 18:48
Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования 18:42
В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова 18:39
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
Бастрыкина возмутило дело о гибели девочки в больнице Татарстана 18:18
Москва считает новые санкции США неприемлемыми 18:12
США расширили санкции против РФ 18:10
В России будут строить пятиэтажные школы 18:05
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы 18:05
Геронтолог рассказал, что помогает замедлить старение 18:04
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло 18:01
Suzuki выпустит крошечный кроссовер за 250 тысяч рублей 18:00
В Тверской области под поездом закончилась дорога 17:54
Минстрой: МГУ займется оценкой цифровой трансформации городов 17:52
Матвиенко: РФ готова поделиться с КНР опытом защиты от "цветных революций" 17:45
СМИ: МВФ не договорился с Киевом о предоставлении нового кредита Украине 17:34
МВД будет вести статистику по выпавшим из окон детям 17:27
Косачев: Жак Ширак очень любил Россию 17:24
Средства в регионы будут поступать своевременно 17:18
В Крыму водителя маршрутки уволили за грубость с пенсионерами 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 18:26
Рубрика: Власть

Няня с острова Борнео

Россиянам дадут возможность нанимать работников из дальнего зарубежья на законных основаниях
Текст: Марина Гусенко
Россиянам разрешат на законных основаниях привлекать на работу нянечек, садовников, домработниц и других помощников по дому из дальнего зарубежья, например, из Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки.
После подписания приказа "визовым" работникам полицейские будут уже не страшны. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ После подписания приказа "визовым" работникам полицейские будут уже не страшны. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
После подписания приказа "визовым" работникам полицейские будут уже не страшны. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Это станет возможно, когда будет подписан соответствующий приказ Минтруда России. Его проект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Суть документа в том, что у физических лиц наравне с юридическими появится право получить квоту на привлечение иностранных работников. Правда, использовать их труд можно будет только для помощи в ведении личного, домашнего и подсобного хозяйства. Использовать их труд в коммерческих целях будет нельзя.

Фото: Константин Завражин
В регионах мигрантам запретят работать водителями общественного транспорта

В документе отмечается, что физическое лицо сможет обратиться в органы исполнительной власти региона с заявкой о потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ. На основании этой заявки и можно будет получить квоту. По квотам приезжают работать в Россию представители только дальнего зарубежья и стран, с которыми у нас визовые отношения, и это не самая большая толика трудовых мигрантов. На этот год квота на их привлечение в целом по стране составляла всего 144,6 тысячи человек. Именно столько "визовых иностранцев" имело право трудиться в России. При этом, по данным МВД, всего с начала года на миграционный учет поставлено 13 миллионов иностранцев.

Трудовым мигрантам из "безвизовых" стран СНГ никакие квоты для работы в России не нужны. Они могут приезжать сюда на работу практически без ограничений. Правда, чтобы трудиться законно, не быть выдворенным и чтобы впоследствии не закрыли въезд в Россию, они должны покупать и ежемесячно оплачивать специальные патенты (ну и, конечно, не нарушать законы нашей страны). Всего с начала года патенты приобрели 1,3 миллиона иностранцев.

Есть еще третья категория иностранных работников - это жители стран, входящих в ЕврАзЭС, - Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана. Им для работы в России даже патенты не нужны.

Запрос на нянь из дальнего зарубежья чаще всего связан с желанием родителей погружать детей в иную языковую среду

Почему же при таких больших возможностях найма домашнего персонала из числа бывших соотечественников россияне начали смотреть в сторону представителей дальнего зарубежья, привлечь на работу которых гораздо сложнее?

Как пояснила "РГ" основатель Сервиса подбора домашнего персонала "Бабушка на час" Наталия Линькова, запрос на нянь из дальнего зарубежья действительно есть на рынке. Чаще всего он связан с желанием родителей с детства погружать детей в иную языковую среду и инкультурацию. Например, няни филиппинки в большинстве своем являются носителями английского языка, и именно на это обращают внимание родители.

"Также иностранные няни из Азии готовы брать на себя больше обязанностей, чем российские няни и няни из ближнего зарубежья за те же деньги. Многие русскоязычные няни ждут доплаты за уборку или не готовы одновременно заниматься и детьми, и домом. Азиатские няни чаще всего это делают", - рассказывает эксперт.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия заняла четвертое место в мире по числу принятых мигрантов

Также есть мнение, что при иностранном домашнем персонале существенно ниже риск выноса информации о принимающей семье за пределы дома. Они, как правило, не обсуждают на детских площадках семьи и их ценности, шансов, что твой домашний персонал пересечется со знакомыми семьями, тоже меньше, продолжает она.

Но есть и риски найма домашнего персонала из дальнего зарубежья, констатирует Наталия Линькова. Невозможно проверить правовую и финансовую благонадежность будущей няни, повара или садовника. "МВД других стран никогда не ответит на запрос из другого государства о правонарушениях своих граждан. И мы не узнаем, чем человек занимался до приезда в Россию и как это может сказаться при взаимодействии с детьми", - поясняет Линькова.

Сейчас домашние работники из дальнего зарубежья трудятся в России чаще всего нелегально. Это большой теневой рынок. Многие приезжают по туристической визе и остаются работать. Кто-то делает студенческую визу и совмещает работу с учебой. Поможет ли наделение физлиц правом оформлять квоту для официального привлечения этой категории работников обелить рынок? Эксперты затруднились ответить на этот вопрос. "Когда семья нанимает на работу гражданина России, она, как правило, не оформляет с ним отношения, его труд, по сути, нелегален", - говорит Линькова. Но если россияне будут оформлять квоты им придется заключать договоры с иностранными домашними работниками и делать все положенные отчисления, считает она.

По мнению эксперта по внешней трудовой миграции Наталии Власовой, получить квоту на привлечение домашнего работника из-за рубежа будет очень непросто, поскольку семье придется проходить тот же путь, что проходят юрлица, подающие заявление на квоту. В частности, нужно будет обосновать, почему она не может нанять российского работника, а обязательно нужна няня или домработница из-за рубежа. Все заявления рассматриваются сначала в регионе специальными комиссиями, в которые помимо чиновников входят представители профсоюзов и работодателей, они принимают решение по каждой заявке. А потом специальная межведомственная комиссия, в которую входят представители Минтруда России и других ведомств, решает, дать региону квоту на количество иностранцев, которое он запросил, или сократить ее.

Власть Право Трудовое право Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Законопроекты и комментарии Рынок труда Миграционный учет в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту