Россиянам разрешат на законных основаниях привлекать на работу нянечек, садовников, домработниц и других помощников по дому из дальнего зарубежья, например, из Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки.

Это станет возможно, когда будет подписан соответствующий приказ Минтруда России. Его проект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Суть документа в том, что у физических лиц наравне с юридическими появится право получить квоту на привлечение иностранных работников. Правда, использовать их труд можно будет только для помощи в ведении личного, домашнего и подсобного хозяйства. Использовать их труд в коммерческих целях будет нельзя.

В документе отмечается, что физическое лицо сможет обратиться в органы исполнительной власти региона с заявкой о потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ. На основании этой заявки и можно будет получить квоту. По квотам приезжают работать в Россию представители только дальнего зарубежья и стран, с которыми у нас визовые отношения, и это не самая большая толика трудовых мигрантов. На этот год квота на их привлечение в целом по стране составляла всего 144,6 тысячи человек. Именно столько "визовых иностранцев" имело право трудиться в России. При этом, по данным МВД, всего с начала года на миграционный учет поставлено 13 миллионов иностранцев.

Трудовым мигрантам из "безвизовых" стран СНГ никакие квоты для работы в России не нужны. Они могут приезжать сюда на работу практически без ограничений. Правда, чтобы трудиться законно, не быть выдворенным и чтобы впоследствии не закрыли въезд в Россию, они должны покупать и ежемесячно оплачивать специальные патенты (ну и, конечно, не нарушать законы нашей страны). Всего с начала года патенты приобрели 1,3 миллиона иностранцев.

Есть еще третья категория иностранных работников - это жители стран, входящих в ЕврАзЭС, - Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана. Им для работы в России даже патенты не нужны.

Запрос на нянь из дальнего зарубежья чаще всего связан с желанием родителей погружать детей в иную языковую среду

Почему же при таких больших возможностях найма домашнего персонала из числа бывших соотечественников россияне начали смотреть в сторону представителей дальнего зарубежья, привлечь на работу которых гораздо сложнее?

Как пояснила "РГ" основатель Сервиса подбора домашнего персонала "Бабушка на час" Наталия Линькова, запрос на нянь из дальнего зарубежья действительно есть на рынке. Чаще всего он связан с желанием родителей с детства погружать детей в иную языковую среду и инкультурацию. Например, няни филиппинки в большинстве своем являются носителями английского языка, и именно на это обращают внимание родители.

"Также иностранные няни из Азии готовы брать на себя больше обязанностей, чем российские няни и няни из ближнего зарубежья за те же деньги. Многие русскоязычные няни ждут доплаты за уборку или не готовы одновременно заниматься и детьми, и домом. Азиатские няни чаще всего это делают", - рассказывает эксперт.

Также есть мнение, что при иностранном домашнем персонале существенно ниже риск выноса информации о принимающей семье за пределы дома. Они, как правило, не обсуждают на детских площадках семьи и их ценности, шансов, что твой домашний персонал пересечется со знакомыми семьями, тоже меньше, продолжает она.

Но есть и риски найма домашнего персонала из дальнего зарубежья, констатирует Наталия Линькова. Невозможно проверить правовую и финансовую благонадежность будущей няни, повара или садовника. "МВД других стран никогда не ответит на запрос из другого государства о правонарушениях своих граждан. И мы не узнаем, чем человек занимался до приезда в Россию и как это может сказаться при взаимодействии с детьми", - поясняет Линькова.

Сейчас домашние работники из дальнего зарубежья трудятся в России чаще всего нелегально. Это большой теневой рынок. Многие приезжают по туристической визе и остаются работать. Кто-то делает студенческую визу и совмещает работу с учебой. Поможет ли наделение физлиц правом оформлять квоту для официального привлечения этой категории работников обелить рынок? Эксперты затруднились ответить на этот вопрос. "Когда семья нанимает на работу гражданина России, она, как правило, не оформляет с ним отношения, его труд, по сути, нелегален", - говорит Линькова. Но если россияне будут оформлять квоты им придется заключать договоры с иностранными домашними работниками и делать все положенные отчисления, считает она.

По мнению эксперта по внешней трудовой миграции Наталии Власовой, получить квоту на привлечение домашнего работника из-за рубежа будет очень непросто, поскольку семье придется проходить тот же путь, что проходят юрлица, подающие заявление на квоту. В частности, нужно будет обосновать, почему она не может нанять российского работника, а обязательно нужна няня или домработница из-за рубежа. Все заявления рассматриваются сначала в регионе специальными комиссиями, в которые помимо чиновников входят представители профсоюзов и работодателей, они принимают решение по каждой заявке. А потом специальная межведомственная комиссия, в которую входят представители Минтруда России и других ведомств, решает, дать региону квоту на количество иностранцев, которое он запросил, или сократить ее.