Росстандарт: Качество топлива не соответствует нормам на 8,8% АЗС

Качество топлива не соответствует стандартам на 8,8 процента проверенных заправок. Об этом сообщил Росстандарт по итогам заседания Межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности. В ведомстве уточнили, что такие данные получены по результатам неполных 9 месяцев.

Росстандарт проверил за это время около 920 заправок. Из них 533 были сетевыми и 387 - независимыми. Нарушения требований техрегламента в части физико-химических показателей топлива обнаружены в 81 случае. При этом среди сетевых АЗС доля нарушений составила 5 процентов (29 АЗС), а среди независимых - 13 процентов (52 АЗС).

В целом, Росстандарт отмечает улучшение ситуации с качеством топлива на рынке. Если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись в каждом пятом случае, то в 2016 году доля не отвечающего стандартам топлива составляла уже 12 процентов, а в 2018 году и по итогам 9 месяцев 2019 года показатель снизился до уровня 8,8 процента.

На заседании обсуждался пилотный проект по внедрению и апробации системы прослеживаемости топлива на территории Северо-Западного федерального округа. Она позволит обеспечить сокращение фальсифицированного и суррогатного топлива на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 10 тысяч тонн в месяц