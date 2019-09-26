Россвязь планирует перейти на электронный формат оказания услуг

Федеральное агентство связи (Россвязь) планирует перевести регистрацию сертификатов соответствия средств связи в специальном реестре в электронный формат. Эта услуга вошла в перечень 34 государственных услуг, подлежащих цифровой оптимизации в 2019-2021 годы, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства связи Роман Шередин на профильной конференции в Сочи.

"В рамках выполнения этой работы провело ревизию и мы нашли процессы, которые возможно реализовать без участия человека и сформулировали для себя направления оптимизации действующей модели предоставления госуслуги", - сказал Шередин.

По его словам, речь идет о переходе на 100-процентную подачу заявлений и прилагаемых к заявлению документов в электронном виде через портал госуслуг без личного посещения Россвязи и предъявления бумажных документов, автоматическом принятии решений по заявлениям на основании алгоритмов, заложенных в Информационную систему Россвязи, а также о направлении межведомственных запросов в режиме онлайн. "К примеру, это могут быть запросы в Росаккредитацию о статусе аттестата аккредитации органа, подавшего сертификат на регистрацию или в лабораторию, проводившую испытания указанного в сертификате соответствия оборудования", - уточнил Шередин.

Он добавил, что предлагаемая целевая модель позволит сократить регламентное время оказания государственной услуги с нынешних 10 дней до минимума. "Фактически, можно будет получить ответ по заявлению в электронном виде практически в момент обращения", - сказал замглавы Россвязи.

Россвязь организует систему подтверждения соответствия средств связи с момента своего основания в 2004 году. Основная задача агентства - появление на российском ИКТ рынке качественных, надежных и безопасных средств связи.

"С момента начала ведения этой деятельности Россвязью зарегистрировано свыше 50 тысяч деклараций (потребительских устройств) и 11 тысяч сертификатов на сетевое оборудование, а в этом году - около 1600 деклараций и 400 сертификатов, - отмечал ранее руководитель Россвязи Олег Духовницкий. - Таким образом, все эти устройства вышли на российский рынок и работают в единой сети электросвязи нашей страны. Говоря формальным языком, наша система помогает обеспечивать целостность, устойчивость функционирования и безопасности сети связи Российской Федерации".

В последние годы наметилась позитивная тенденция по наличию российского оборудования среди общего выводимого на российский рынок. Так, количество российских деклараций составляет порядка 20 процентов, а сертификатов - около 35 процентов от общей доли зарегистрированных документов, отмечал глава Россвязи.