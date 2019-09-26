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26.09.2019 11:29
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

РСПП обсудит опыт креативных индустрий как самостоятельного сегмента экономики

27 сентября на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет конференция, посвященная проблемам и перспективам креативных индустрий. В дискуссии примут участие начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, а также лидеры российских творческих институций, медиа-холдингов и технологических компаний.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

С приветственным словом к участникам обратится президент РСПП Александр Шохин. Модератором дискуссии выступит вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин.

Креативные индустрии - это совокупность творческих и предпринимательских практик, связанных с современной городской культурой. К ним относят дизайн, медиа, архитектуру, современное искусство, кино- и музыкальный бизнес, рекламу и маркетинг. В мире креативные индустрии демонстрируют наиболее высокие темпы роста, выступая локомотивом развития, а порой и брендом самых передовых экономик.

Фото: Пресс-служба IP Академии
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Ключевыми вопросами для обсуждения будут регуляторные инструменты поддержки творческих индустрий, а также сотрудничество креативных индустрий с "классическим" бизнесом. Участники обсудят, как выйти за пределы проектной работы и выстроить долгосрочные коллаборации с крупными компаниями. Наконец, важной темой станет масштабирование продуктов российских культурных индустрий и локальных решений на российский и зарубежный рынки.

"Давно стало аксиомой, что именно креативные индустрии - драйвер наиболее развитых экономик. Ни одна другая отрасль не может похвастаться ростом в 15 процентов в год. Но важнее даже не это. Креативные индустрии расширяют пространство культуры, гуманизируют городскую среду и в конечном счете формируют язык нашей повседневности. В этом колоссальное социальное значение этого бизнеса. Сегодня поддержка креативного сегмента осуществляется лишь точечно и по случаю. А для того чтобы сформировать полноценную систему поддержки, в законодательстве необходимо четко прописать статус таких предприятий", - считает вице-президент РСПП Игорь Вдовин.

По словам президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, "подобные мероприятия ярко свидетельствуют о росте самосознания сообщества. Пусть законодательство пока не определяет креативные индустрии как отрасль экономики, тем не менее мы год за годом наблюдаем формирование полноценной профессиональной среды. В регионах открываются творческие кластеры, запускаются медиастартапы, растет стоимость рекламы у блогеров. Конечно, креативному бизнесу необходима поддержка. Однако мне кажется, что не менее важна консолидация внутри сообщества, формирование единого пространства дискуссии и экспертизы, готовность делиться наработками, репутацией и лучшими практиками. Запрос креативных индустрий должен быть обращен не только к государству. Сейчас ключевая задача - объяснить крупному бизнесу, чем креативные индустрии могут быть полезны в долгосрочной перспективе".

Председатель Ассоциации интерактивных агентств (АИА), автор книг по развитию креативности, куратор образовательного проекта "Кроссфит мозга" и создатель агентства MOST Creative Club Игорь М. Намаконов считает, что российскому творческому сообществу не хватает предпринимательского подхода. "Креативные индустрии нуждаются в консолидации и бизнес-мышлении. Участвуя в создании креативных предприятий и проектов, я видел и регулярно вижу отсутствие бизнес-подхода. Это в том числе связано с тем, что успешные практики не передаются по цепи преемственности, каждый делает как умеет или вычитал в книжках. К тому же для многих креативных предпринимателей и продюсеров в России это только наполовину работа, еще наполовину это самореализация. Я уверен, что креативные индустрии могут и должны зарабатывать в нашей стране. И вопрос не только в развитии предпринимательского духа и бизнес-мышления отдельных игроков, но и в формировании массового спроса на продукцию КИ. Как этого достигнуть, как в этом может помочь опыт сложившихся крупных российских предпринимателей и промышленников? Вопросы, которые в том числе мы хотим поднять на нашей встрече в РСПП".

Фото: Пресс-служба IP Академии
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Партнер в Инвестиционном фонде ранних стадий the Untitled Ventures, Ех-СЕО и творческий директор ВBDO Игорь Лутц считает, что будущее креативных индустрий зависит от того, научатся ли разные отрасли действовать консолидированно: "Ведущие игроки отраслей, связанных с творчеством, должны осознать себя и действовать в качестве субъектов экономики, то есть начать формировать творческие индустрии именно как индустрии. Для этого требуется самоорганизация и умение действовать консолидированно в масштабах отдельных отраслей: внятно артикулировать общее видение и предложение обществу, а также совместно отстаивать общие интересы".

Особенность креативных индустрий в том, что они постоянно трансформируются, включая в себя новые направления деятельности, считает генеральный директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде. "Понятие креативных индустрий объединяет буквально все, что лежит на стыке творчества, науки, предпринимательства, промышленности и образования. Совсем недавно под этим словом подразумевали в основном дизайн, архитектуру, моду, кино, музыку, искусство, литературу. Позднее добавились коммуникации, реклама, пиар и затем цифровая среда. Сегодня все говорят о распределенных реестрах, нейросетях, дополненной реальности, и глобально все это - креативные индустрии. Я уверена, что сфера креативных индустрий будет расширяться и дальше по мере того, как рутинные задачи автоматизируются и отдаются на откуп роботам", - сказала она.

По мнению президента Art Directors Club of Russia Александра Алексеева, "по сравнению с 2004 годом, когда мы создавали Клуб арт-директоров России, прогресс налицо. Потому что крупнейшие бренды и компании-производители активно сотрудничают с креативной индустрией в самых разных форматах. По сравнению с задачами, которые мы для себя ставили - превратить разрозненные сообщества, имеющие прямое или косвенное отношение к креативной индустрии, в плавильный котел, предстоит много чего сделать. Надеюсь, успеем что-то изменить еще в этом десятилетии".

Креативные индустрии сегодня являются одним из самых быстрорастущих секторов экономики, оставаясь как наиболее рискованным, так и наиболее привлекательным сегментом для инвестиций, уверена генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе. "Креативный сектор оценивается ведущими мировыми аналитиками как ключевой элемент экономики будущего. По данным PWC, в 2015 году общий объем 13 секторов индустрии достиг $1,7 трлн при глобальном темпе роста 5,5%. Отдельно взятый сектор услуг по просмотру потокового видео при использовании технологии ОТТ (доставка видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя без прямого контакта с оператором связи) по сетям передачи данных, over the top, при приросте в 28% в 2015 году получил доход в $18 млрд, платное телевидение в целом за тот же срок заработало $280 млрд. По мнению экспертов, в течение следующих лет рынок онлайн-показа будет расти более чем на 9,3%, достигнув к 2024 году около $74 млрд. Доходы платных сервисов превысят доходы сервисов, работающих по рекламной модели, и к 2021 году достигнут $21,6 млрд", - рассказала Мцитуридзе.

Фото: Пресс-службы IP Академии
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По словам Мцитуридзе, в России креативные индустрии только начинают формироваться в качестве отдельного сектора. "Отдельные сегменты индустрии сегодня развиваются в тотальной синергии на основе кроссплатформенности. В среднесрочной перспективе рост рынка будет зависеть как от эффективной защиты авторских прав в интернете, так и от регулирования и развития сервисов, обеспечивающих онлайн-показ. Правообладатели, онлайн-сервисы, регуляторы находятся в поисках оптимальных бизнес-моделей, способов регулирования и развития сервисов, призванных обеспечить пользователям удобный доступ к качественному и доступному легальному аудиовизуальному контенту. В этом смысле важно, что к продвижению кино, фэшн-бизнеса и других секторов подключились Российский экспортный центр и Московский экспортный центр. Пока о консолидированной работе профессиональных сообществ разных сегментов креативных индустрий говорить рано, но первые шаги в этом направлении уже делаются. Эти шаги постепенно при системной работе помогут интегрировать наших представителей креативных индустрий в международные проекты", - рассказала она.

В конференции также примут участие приглашенный преподаватель FH JOANNEUM (Австрия) Fojo Media Institute (Швеция), University of Hertfordshire (Великобритания) Дмитрий Карпов, генеральный директор "РБК-ТВ" Тимофей Щербаков, генеральный директор АНО "Русский офис кинокомиссий" Валерий Купеев, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, автор телеграм-канала Goodmorning Karl! Екатерина Федорова, генеральный директор Flacon X Ян Ярмощук, главный редактор издательства "Альпина.Дети" Лана Богомаз, основатель проекта Mubert Алексей Кочетков, программный директор Международного форума креативных индустрий Art-Werk Полина Кузавлева, генеральный директор ЭКСАР и старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, директор агентства "Творческие индустрии" Екатерина Сачкова, директор Московской школы кино Мария Ситковская, директор Московской школы музыки Дмитрий Панов, генеральный продюсер Русмедиагрупп Сергей Балдин, председатель правления UniCreditBank Михаил Алексеев, основатель интерактивного выставочного проекта, посвященного актуальной уличной моде и спорту, субкультурам, кастом-культуре, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству в России Faces&Laces Дмитрий Оскес, член правления Гильдии неигрового кино, программный директор VrSciFest Георгий Молодцов и другие.

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