Самое большое куриное яйцо снесено на одной из птицефабрик Беларуси

Мотивы любимой детской сказки из лубочного фольклора про курочку Рябу с удовольствием повторяют в эти дни и на агрокомбинате "Приднепровский" в Могилевском районе Беларуси. Здесь на свет появилось куриное яйцо, отдаленно смахивающее на страусиное. Вес рекордсмена, конечно, скромнее - 182 грамма, длина - 83 мм, а ширина - 67 мм. Как уточнили специалисты птицефабрики, речь идет о случайном стечении обстоятельств. Вырастить такое яйцо специально, полагают они, невозможно.

Зато сельские старожилы вспоминают, что предыдущее яйцо-рекордсмен - весом в 160 г. - в Синеокой было зафиксировано в Гродненской области всего два года назад. Кстати, самое большое яйцо в мире, которое внесено в Книгу рекордов Гиннесса, было обнаружено в США еще в 1956 году. Его вес составил 454 г.