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26.09.2019 15:42
Рубрика: Власть

Самолеты-разведчики США замечены у северо-западных границ России

Текст: Юрий Гаврилов
На этой неделе американские воздушные разведчики заметно активизировали свою деятельность у границ России. Замечены они и поблизости от военных объектов РФ в Сирии.
RQ-4A Global Hawk. Фото: Bobbi Zapka/ wikipedia RQ-4A Global Hawk. Фото: Bobbi Zapka/ wikipedia
RQ-4A Global Hawk. Фото: Bobbi Zapka/ wikipedia

Если прежде самолеты и беспилотники США то и дело засекали у побережья Крыма, то сейчас они сосредоточились на шпионских рейдах вдоль северо-западных рубежей нашей страны. В первую очередь - у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Такая "география" в общем-то объяснима. Литва, Латвия и Эстония без проблем предоставляют американцам свое воздушное пространство - летай, сколько хочешь, и шпионь за Россией хоть сутки напролет. Пентагон такую возможность, разумеется, не упускает, причем направляет к нашим рубежам разведывательные аппараты различных типов и предназначения. Нередко к американским воздушным разведчикам присоединяются британские коллеги.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
За неделю 29 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

Так, в минувшую среду у границ России в балтийском регионе около 11 часов барражировал стратегический беспилотник США RQ-4A Global Hawk. По данным из открытых источников, он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и пытался "просканировать" наши прибрежные районы в трех областях РФ с высоты около 16 километров. Для тех, кто не в курсе: этот тяжелый дрон при полете на таких высотах способен производить обзор территорий на глубину более 300 км. Он может вести разведку точечных целей с высоким разрешением и через спутниковый канал связи передавать информацию американскому командованию в реальном масштабе времени. На его борту находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тыс. метров, то есть фактически в стратосферу.

В среду же шпионскую миссию вблизи берегов Сирии, в том числе неподалеку от российской базы материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, выполнил патрульный самолет ВМС США. Видимо, зная, что наша база надежно прикрыта средствами противовоздушной обороны, американцы приближаться к ней не рискнули - ограничились барражированием над международными водами Средиземного моря и морскую границу Сирии не пересекали.

А днем ранее над Балтикой в районе Калининградской области наши средства ПВО зафиксировали сразу три воздушных разведчика. Идентифицировать их тип и принадлежность для специалистов не составило труда. Это были самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и британский RC-135W, а также американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Власть Безопасность Армия В мире США
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