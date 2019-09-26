Шизофрению научились определять с помощью смартфонов

Команда разработчиков тестирует приложение, способное с помощью видеокамеры смартфона с большой долей вероятности установить, есть ли у человека симптомы шизофрении. Телефон реагирует на выражение лица и речь, пишет Daily Mail со ссылкой на New Scientist.

Наиболее распространенные симптомы шизофрении это галлюцинации, бред, спутанность сознания. Однако для нее также характерны "пустое" выражение лица, слабый зрительный контакт с собеседником и монотонная речь.

Приложение протестировали на 21 пациенте: результаты совпадали с врачебными оценками. Участники эксперимента использовали приложение раз в неделю в течение трех месяцев. По сравнению с контрольной группой, пациенты с шизофренией имели характерные отличия выражения лица и голоса, которые "заметил" смартфон. Результаты этого эксперимента были представлены на ежегодном конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии.

Пока исследование было слишком небольшим, чтобы говорить о потенциале данной технологии для диагностики. Однако один из авторов методики, профессор Исаак Галацер-Леви, говорит, что в дальнейшем планируются более масштабные испытания. Он подчеркивает, что приложение в перспективе может быть использовано также для мониторинга пациентов с шизофренией и врачебной поддержки, а функционал может быть расширен до других психических заболеваний.