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26.09.2019 20:57

Криминальный контроль

СК, ФСБ и МВД задержали членов подмосковной банды
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
В четверг Следственный комитет объявил, что задержаны сразу восемь человек по обвинению в самых тяжких статьях Уголовного кодекса. Это члены страшной банды, которая в 2010 году смогла установить криминальный контроль на территории Раменского района Московской области.

Всего были задержаны восемь человек - Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. У всех самые тяжкие уголовные статьи - "преступное сообщество" и "занятие высшего положения в преступной иерархии". Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, по версии следствия, Олег Медведев (до изменения фамилии - Шишканов) в 2010 году создал банду, которая занималась убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением оружия. Руководство подразделениями большой банды Медведев возложил на приближенных - Дмитрия Гусева и Эдуарда Харькова.

В Смоленске задержаны члены "бриллиантовой банды"

Из того, что натворила банда - убийство в 2012 году генерального директора ЗАО "Племзавод Раменское" и трех ее родственников за отказ передать земельные участки, нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в результате которого мужчина скончался. А еще было покушение на убийство мужчины в 2015 году, нападение на сотрудника полиции при задержании Медведева в июле 2019 года и другие преступления.

Задержаны члены банды, которая установила контроль над Раменским районом Подмосковья

Медведев и Гусев создали несколько коммерческих организаций на "заработанные" криминалом деньги. Для вооружения преступного сообщества были куплены и хранились в тайнике автоматы Калашникова и боеприпасы к ним.

Пять человек, в том числе Медведев (Шишканов), уже арестованы.

В ближайшее время судом также будет рассмотрено ходатайство следствия о заключении под стражу еще четырех человек.

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