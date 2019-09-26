В четверг Следственный комитет объявил, что задержаны сразу восемь человек по обвинению в самых тяжких статьях Уголовного кодекса. Это члены страшной банды, которая в 2010 году смогла установить криминальный контроль на территории Раменского района Московской области.

Всего были задержаны восемь человек - Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. У всех самые тяжкие уголовные статьи - "преступное сообщество" и "занятие высшего положения в преступной иерархии". Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, по версии следствия, Олег Медведев (до изменения фамилии - Шишканов) в 2010 году создал банду, которая занималась убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением оружия. Руководство подразделениями большой банды Медведев возложил на приближенных - Дмитрия Гусева и Эдуарда Харькова.

Из того, что натворила банда - убийство в 2012 году генерального директора ЗАО "Племзавод Раменское" и трех ее родственников за отказ передать земельные участки, нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в результате которого мужчина скончался. А еще было покушение на убийство мужчины в 2015 году, нападение на сотрудника полиции при задержании Медведева в июле 2019 года и другие преступления.

Задержаны члены банды, которая установила контроль над Раменским районом Подмосковья

Медведев и Гусев создали несколько коммерческих организаций на "заработанные" криминалом деньги. Для вооружения преступного сообщества были куплены и хранились в тайнике автоматы Калашникова и боеприпасы к ним.

Пять человек, в том числе Медведев (Шишканов), уже арестованы.

В ближайшее время судом также будет рассмотрено ходатайство следствия о заключении под стражу еще четырех человек.