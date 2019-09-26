Скорострельную советскую морскую пушку установили на грузовик

В Ливии на военно-морской базе в Тобруке, находящейся под контролем ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара, заметили гантрак с необычным вооружением.

#LNA units in #Tobruk Naval base modified a #Soviet-made 30mm AK-230 naval gun and turned it to be mounted on a technical, this is not the first time #LNA do so, in the past it mounted the twin version of this gun on heavy trucks #Libya pic.twitter.com/0l5rO4j6QN — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 26 сентября 2019 г.

Местные умельцы установили на грузовик 30-мм орудие от спаренной советской морской установки АК-230. Эта артсистема интересна тем, что имеет водяное охлаждение стволов. Заряжание также обладает своими особенностями - оно револьверное.

Скорострельность орудия, способного уничтожать цели на дистанции более 4700 метров, - до 1000 выстрелов минуту.

В боекомплект входят осколочно-фугасные и бронебойные снаряды, последний может пробивать до 2 см брони на дистанции в 1000 метров.

Как отмечается, ранее такие установки бойцы ЛНА монтировали на тяжелых грузовиках.

АК-230 стояли на двух сторожевых кораблях проекта 1159-ТР, которые в 80-е годы поставлялись в эту страну Советским Союзом.

В ходе гражданской войны в Ливии стороны, вовлеченные в конфликт, применяли самые разнообразные гантраки. На автомобилях можно было увидеть крупнокалиберные пулеметы ДШК, 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2.

На отдельные образцы устанавливались 107-мм установки залпового огня Тип 63 китайского производства, а также блоки для запуска неуправляемых авиационных ракет.

На пикапах были также замечены 90-мм орудия от бразильских бронеавтомобилей Engesa EE-9 Cascavel.