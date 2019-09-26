СМИ: МВФ не договорился с Киевом о предоставлении нового кредита Украине

Миссия Международного валютного фонда покидает Киев без оснований рекомендовать совету директоров организации заключить с Украиной новую программу кредитования.

"Сегодня (26 сентября - прим. "РГ") заключительный день работы миссии. Заявление по итогам работы ожидается завтра", - сообщается в заявлении украинского представительства МВФ, на которое ссылается телеканал ТСН.

По некоторым данным, среди причин отказа МВФ кредитовать украинское государство значится ситуация с национализацией Приватбанка, неопределенность с госбюджетом на 2020 год и возможная смена руководства Нацбанка Украины.

Напомним, что миссия МВФ находилась в Киеве с 11 сентября. Во время пребывания экспертов МВФ в украинской столице обсуждались важные вопросы сотрудничества. В частности, местные власти пытались договориться с МВФ о трехлетней программе сотрудничества EFF (программа расширенного финансирования) стоимостью пять миллиардов долларов.