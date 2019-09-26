США расширили санкции против РФ

Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское финансовое ведомство.

По некоторым данным, указанные плавсредства, организация и люди участвовали в доставке топлива для нужды российских Вооруженных сил в САР.

В "черных списках", в частности, оказались Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. Их активы на территории США будут заморожены. Кроме того, под рестрикции попали суда "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

В Москве действия Вашингтона назвали неприемлемыми. В частности, такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщает ТАСС.