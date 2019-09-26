США введут санкции против Китая из-за транспортировки иранской нефти

Вашингтон вводит новые санкции против двух компаний КНР и их сотрудников за транспортировку иранской нефти вопреки запретам США. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Санкции коснутся Kunlun Holding Company и COSCO Shipping Tanker, которые владеют фирмами, ранее внесенными в санкционные списки США. Ограничительные меры также введены в отношении пяти сотрудников этих компаний.

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают предпринимать действия по оказанию максимального экономического давления на Иран. "Эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов", - цитирует госсекретаря РИА Новости.