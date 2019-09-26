США ввели санкции против Рауля Кастро и членов его семьи

США ввели санкции против первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро. Заодно в санкционные списки внесены и члены семьи политика. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Объяснение такого шага для США уже стало традиционным - нарушение прав человека. Хотя конкретных примеров, как водится, приведено не было.

"Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы...", - цитирует заявление госдепа РИА Новости.

Помимо самого председателя кубинской компартии в санкционных списках оказались его ближайшие родственники. В госдепе также отметили, что такой шаг предпринимается в связи с "причастностью к серьезной коррупции и грубому нарушению прав человека".