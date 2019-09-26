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Стало известно, сколько тратят и зарабатывают геймеры в России

Текст:   Богдан Бобров
26.09.2019,  
08:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти половина геймеров в России не тратит деньги на игры, остальные расходуют ежемесячно на виртуальные развлечения от 1000 до 5000 рублей, говорится в исследовании Яндекс.Денег.

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Аналитикам компании удалось высчитать, что основная игровая аудитория имеет доход в диапазоне от 30000 до 50000 рублей, из них 37% покупают игры и донатят стримерам, 34% - нет. С остальными показателями можно ознакомиться на графике.

Сентябрь 2019. Фото: Яндекс.Деньги

Что касается ежемесячных трат, то около 30% пользователей расходуют на игры до 1000 рублей, 20% - от 1000 до 5000 рублей и всего 3% спускают на любимое хобби более 5000 рублей.

Сентябрь 2019. Фото: Яндекс.Деньги

Примечательно, что расплачиваются пользователи в интернете чаще электронными деньгами, чтобы не вводить данные карты. На первом месте по популярности - кошелек Яндекс.Денег (44%), на втором и третьем - QIWI (37%) и PayPal (32%).

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