Супруга Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в брючном костюме с жилеткой на голое тело. Фотографию костюма-тройки нежно-голубого цвета Зеленская опубликовала в своем Instagram.

Этот обед традиционно проводится с участием супруг глав государств, прибывающих на высокую встречу в ООН ежегодно в сентябре. На этот раз мероприятие было проведено в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.

Сам Владимир Зеленский поставил под снимком супруги огонь и сердечко, в то время как другие пользователи разошлись в комментариях. Одни сочли подобный имидж слишком "раскованным и вульгарным", другие источали комплименты как самой Елене Зеленской, так и изысканно подобранному, по их мнению, и хорошо подчеркивающему фигуру костюму супруги украинского президента.

Добавим, что накануне на встрече с представителями украинской диаспоры в США Зеленская в компании супруга появилась в нежно-розовом жакете без воротника и с декоративными пуговицами, который она сочетала с черной юбкой-трапецией и черными туфлями на каблуках. Она также надела серьги из жемчуга. Из-за этого многие пользователи упрекают Зеленскую в соцсетях, что ей "несложно одеваться стильно за народные деньги". "Так бы пенсионерки одевались", - написал один из пользователей, комментируя наряд первой леди Украины.

Кстати, днем ранее дочь и главный советник президента США Дональда Трампа Иванка появилась в стенах ООН в тоненькой блузке, подчеркивающей ее достоинства, чем основательно взбудоражила присутствующих в зале заседаний всемирной организации.