Доказано существование жизни 3,5 миллиарда лет назад

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса UNSW (Австралия) провели детальный анализ строматолитов, обнаруженных в австралийском регионе Пилбара, и нашли биологические останки древних микроорганизмов, возраст которых составляет порядка 3,5 миллиарда лет.

Об открытии рассказывается на сайте университета. Ученые изучили знаменитые строматолиты Западной Австралии, которые содержат микробные остатки некоторых из самых ранних форм жизни на Земле.

Они отобрали для исследования образцы из геологической формации Дрессера. Ученые и раньше считали, что там находятся останки одних из самых древних на Земле бактерий, но доказательств не было.

В новом исследовании были использованы самые современные технологии. Они позволили доказать, что в строматолитах - окаменелых микробных структурах - находится органическое вещество, возраст которого составляет 3,5 миллиарда лет.

Строматолиты были открыты в 1980-е годы. Тогда же появилась теория, что они имеют биогенное происхождение. Но ученые представляли только текстурные доказательства. А научное сообщество с недоверием относится к текстурным биомаркерам.

До сегодняшнего дня ученые не могли представить "вещественные" доказательства присутствия в строматолитах сохранившихся остатков органического вещества. Исследователи из UNSW считают, что им это удалось.

"Впервые мы можем показать миру, что строматолиты являются доказательством теории существования столь ранней жизни на Земле, - говорит соавтор исследования доктор Рафаэль Баумгартнер. - Изучение образцов, поднятых с большой глубины, позволило нам получить идеальный "снимок" древней микробной жизни".

По его словам, строматолиты в основном состоят из пирита - минерала, также известного как "золото дураков". Он и содержит органические вещества - нити, которые являются остатками микробных биопленок.

Ранее подобные останки в образцах из формации Дрессера не наблюдались. Ученые впервые увидели их под электронным микроскопом.